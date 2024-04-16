Дочери челябинского губернатора Дубровского не дали восстановить сделку с братом

16 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Суд отказался восстанавливать сделку между братом и сестрой Дубровскими Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Арбитражный суд Уральского округа отказал в восстановлении сделки дочери Анны бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с братом Александром. Соответствующее сообщение появилось в картотеке дел. «Судебное решение по делу завершено. Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отмечено на сайте суда. Речь идет о компании «Профит», контролирующей на юге области сеть заправок. Стоимость фирмы оценивают на сумму от 800 до 959,5 млн рублей. В апреле 2018 года компания перешла в собственность сына экс-губернатора. Он приобрел фирму у брата председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, Сергея, отдав в залог 1,34 млн рублей. Спустя год, в апреле 2019-го, Рашников-младший скончался. Дубровский передал актив сестре, а та продала его за 210 миллионов. Дочери Екатерина с Мариной и вдова покойного Рашникова Мария оспорили сделку Дубровской, однако от иска в феврале 2024 года отказались. Финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев, в свою очередь, потребовал признать ничтожным договор дарения между братом и сестрой, что ему удалось. Целью менеджера является возврат актива в руки Дубровского с тем, чтобы на вырученные от продажи средства рассчитаться с кредиторами сына экс-губернатора. Сын признан несостоятельным в январе 2022 года. Заявление о банкротстве он подал сам. Банкротом является и его отец. Статус Дубровский-старший получил в июле 2023 года. Также признана банкротом семейная фирма Дубровских, компания «Монтажник». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Уральского округа отказал в восстановлении сделки дочери Анны бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с братом Александром. Соответствующее сообщение появилось в картотеке дел. «Судебное решение по делу завершено. Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отмечено на сайте суда. Речь идет о компании «Профит», контролирующей на юге области сеть заправок. Стоимость фирмы оценивают на сумму от 800 до 959,5 млн рублей. В апреле 2018 года компания перешла в собственность сына экс-губернатора. Он приобрел фирму у брата председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, Сергея, отдав в залог 1,34 млн рублей. Спустя год, в апреле 2019-го, Рашников-младший скончался. Дубровский передал актив сестре, а та продала его за 210 миллионов. Дочери Екатерина с Мариной и вдова покойного Рашникова Мария оспорили сделку Дубровской, однако от иска в феврале 2024 года отказались. Финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев, в свою очередь, потребовал признать ничтожным договор дарения между братом и сестрой, что ему удалось. Целью менеджера является возврат актива в руки Дубровского с тем, чтобы на вырученные от продажи средства рассчитаться с кредиторами сына экс-губернатора. Сын признан несостоятельным в январе 2022 года. Заявление о банкротстве он подал сам. Банкротом является и его отец. Статус Дубровский-старший получил в июле 2023 года. Также признана банкротом семейная фирма Дубровских, компания «Монтажник».