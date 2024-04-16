Эрдоган подтвердил визит Путина в Турцию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что президент России Владимир Путин в скором времени планирует посетить Турцию. Об этом Эрдоган заявил в интервью телеканалу NTV. Однако дату встречи он не объявил.
«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», —
Ранее о возможном визите Путина в Турцию сообщил турецкий информационный портал Ensonhaber. Уточнялось, что российский лидер посетит страну в апреле. Его визит станет продолжением активного диалога об отношениях между двумя странами. В это время Эрдоган также планировал встретиться с президентом Египта.
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