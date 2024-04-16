16 апреля 2024

Эрдоган подтвердил визит Путина в Турцию

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Дата визита Путина в Турцию не указана Фото:

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что президент России Владимир Путин в скором времени планирует посетить Турцию. Об этом Эрдоган заявил в интервью телеканалу NTV. Однако дату встречи он не объявил.

«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — передает слова Эрдогана телеканал NTV.

Ранее о возможном визите Путина в Турцию сообщил турецкий информационный портал Ensonhaber. Уточнялось, что российский лидер посетит страну в апреле. Его визит станет продолжением активного диалога об отношениях между двумя странами. В это время Эрдоган также планировал встретиться с президентом Египта.

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что президент России Владимир Путин в скором времени планирует посетить Турцию. Об этом Эрдоган заявил в интервью телеканалу NTV. Однако дату встречи он не объявил. «Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — передает слова Эрдогана телеканал NTV. Ранее о возможном визите Путина в Турцию сообщил турецкий информационный портал Ensonhaber. Уточнялось, что российский лидер посетит страну в апреле. Его визит станет продолжением активного диалога об отношениях между двумя странами. В это время Эрдоган также планировал встретиться с президентом Египта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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