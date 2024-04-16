Эрдоган подтвердил визит Путина в Турцию

17 апреля 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Дата визита Путина в Турцию не указана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что президент России Владимир Путин в скором времени планирует посетить Турцию. Об этом Эрдоган заявил в интервью телеканалу NTV. Однако дату встречи он не объявил. «Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — передает слова Эрдогана телеканал NTV. Ранее о возможном визите Путина в Турцию сообщил турецкий информационный портал Ensonhaber. Уточнялось, что российский лидер посетит страну в апреле. Его визит станет продолжением активного диалога об отношениях между двумя странами. В это время Эрдоган также планировал встретиться с президентом Египта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что президент России Владимир Путин в скором времени планирует посетить Турцию. Об этом Эрдоган заявил в интервью телеканалу NTV. Однако дату встречи он не объявил. «Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — передает слова Эрдогана телеканал NTV. Ранее о возможном визите Путина в Турцию сообщил турецкий информационный портал Ensonhaber. Уточнялось, что российский лидер посетит страну в апреле. Его визит станет продолжением активного диалога об отношениях между двумя странами. В это время Эрдоган также планировал встретиться с президентом Египта.