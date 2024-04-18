Челябинским аграриям остро не хватает семян для весенней полевой кампании

19 апреля 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Челябинским аграриям не хватает семян моркови, свелы и капусты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские аграрии испытывают острую нехватку семян ряда сельхозкультур. Такая информация была озвучена на заседании комитета Законодательного собрания региона по аграрной политике 18 апреля. «Депутаты комитета заксобрания по аграрной политике обсудили информацию регионального минсельхоза о готовности сельхозтоваропроизводителей к проведению весенне-полевых работ. Обеспеченность семенами зерновых культур для посева по состоянию на 5 апреля составляет 92%, подсолнечника — 81%, картофеля, рапса и лука — по 97%. А вот семян капусты, свеклы и моркови пока остро не хватает. Семенами для выращивания томатов и огурцов регион обеспечен полностью», — сообщили в пресс-службе заксобрания. В Челябинской области в этом году планируется засеять сельскохозяйственными культурами 1 895, тысячи га. При этом площадь пашни в обработке увеличится на 54 тысячи га. Готовность сельхозтехники составляет от 84 до 92%, пахотных тракторов — 89%. Уже приобретено 39,2 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Это составляет 78,4% от необходимого объема ГСМ для проведения весенне-полевых работ. Приобретение горюче-смазочных материалов продолжается. Как отметил председатель комитета Законодательного собрания по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев, на заседании комитета депутаты проговорили с министерством сельского хозяйства области о необходимости оказания сельхозтоваропроизводителям региона помощи. Им окажут содействие в приобретении недостающих семян, средств защиты растений, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские аграрии испытывают острую нехватку семян ряда сельхозкультур. Такая информация была озвучена на заседании комитета Законодательного собрания региона по аграрной политике 18 апреля. «Депутаты комитета заксобрания по аграрной политике обсудили информацию регионального минсельхоза о готовности сельхозтоваропроизводителей к проведению весенне-полевых работ. Обеспеченность семенами зерновых культур для посева по состоянию на 5 апреля составляет 92%, подсолнечника — 81%, картофеля, рапса и лука — по 97%. А вот семян капусты, свеклы и моркови пока остро не хватает. Семенами для выращивания томатов и огурцов регион обеспечен полностью», — сообщили в пресс-службе заксобрания. В Челябинской области в этом году планируется засеять сельскохозяйственными культурами 1 895, тысячи га. При этом площадь пашни в обработке увеличится на 54 тысячи га. Готовность сельхозтехники составляет от 84 до 92%, пахотных тракторов — 89%. Уже приобретено 39,2 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Это составляет 78,4% от необходимого объема ГСМ для проведения весенне-полевых работ. Приобретение горюче-смазочных материалов продолжается. Как отметил председатель комитета Законодательного собрания по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев, на заседании комитета депутаты проговорили с министерством сельского хозяйства области о необходимости оказания сельхозтоваропроизводителям региона помощи. Им окажут содействие в приобретении недостающих семян, средств защиты растений, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых работ.