Путин наградил руководителей двух челябинских районов

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Заседание с главами Челябинск, айбулатов сергей
Сергей Айбулатов вместе с Галиной Шихалевой удостоились государственных наград Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил 19 апреля руководителей двух районов Челябинской области. Это следует из подписанного указа.

«Указ о награждении государственными наградами РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени главу Верхнеуральского района Сергея Айбулатова и председателя Собрания депутатов Сосновского района Галину Шихалеву», — отмечено в документе.

Медали будут вручены за заслуги в развитии местного самоуправления в РФ и многолетнюю добросовестную работу. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Президент РФ Владимир Путин наградил 19 апреля руководителей двух районов Челябинской области. Это следует из подписанного указа. «Указ о награждении государственными наградами РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени главу Верхнеуральского района Сергея Айбулатова и председателя Собрания депутатов Сосновского района Галину Шихалеву», — отмечено в документе. Медали будут вручены за заслуги в развитии местного самоуправления в РФ и многолетнюю добросовестную работу. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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