Путин наградил руководителей двух челябинских районов

Президент РФ Владимир Путин наградил 19 апреля руководителей двух районов Челябинской области. Это следует из подписанного указа.
«Указ о награждении государственными наградами РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени главу Верхнеуральского района Сергея Айбулатова и председателя Собрания депутатов Сосновского района Галину Шихалеву», — отмечено в документе.
Медали будут вручены за заслуги в развитии местного самоуправления в РФ и многолетнюю добросовестную работу. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!