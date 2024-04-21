21 апреля 2024

Экипаж самолета Utair предотвратил катастрофу в аэропорту Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, навигация, utair, ожидание, навигационная система, кабина пилота, пилот экипажа, аэроквокзал
Экипаж взлетающего судна Utair не услышал команду диспетчера Фото:

Командир экипажа Utair, летящего из Грозного в Москву, предотвратил столкновение, направив воздушное судно на второй круг вместо посадки во Внуково. На взлетной полосе находился самолет этой же авиакомпании, который готовился к вылету в Душанбе. Пресс-служба Utair сообщила агентству URA.RU, что экипаж взлетающего судна выехал на полосу, не услышав сообщение диспетчера.

«Командир воздушного судна, вылетающего из Внуково в Душанбе (рейс UT801), получил от диспетчера разрешение и приступил к выруливанию на взлетно-посадочную полосу. Затем диспетчер отменил свое разрешение, но данная команда не поступила экипажу вылетающего рейса, поскольку частота, по которой передавалась информация, была занята. В это время заходил на посадку во Внуково рейс UT356 из Грозного. Командир рейса UT356 принял решение об уходе на второй круг по причине занятости взлетно-посадочной полосы», — сообщила корреспонденту URA.RU пресс-служба компании.

Самолет из Москвы в Душанбе вылетел по расписанию. После освобождения полосы благополучно приземлился во Внуково рейс из Грозного.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair с представителями политэлиты ХМАО совершил аварийную посадку в Сургуте. Депутат Владислав Фоменко написал, что у самолета треснуло лобовое стекло и он не долетел до Нижневартовска 200 километров.

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Командир экипажа Utair, летящего из Грозного в Москву, предотвратил столкновение, направив воздушное судно на второй круг вместо посадки во Внуково. На взлетной полосе находился самолет этой же авиакомпании, который готовился к вылету в Душанбе. Пресс-служба Utair сообщила агентству URA.RU, что экипаж взлетающего судна выехал на полосу, не услышав сообщение диспетчера. «Командир воздушного судна, вылетающего из Внуково в Душанбе (рейс UT801), получил от диспетчера разрешение и приступил к выруливанию на взлетно-посадочную полосу. Затем диспетчер отменил свое разрешение, но данная команда не поступила экипажу вылетающего рейса, поскольку частота, по которой передавалась информация, была занята. В это время заходил на посадку во Внуково рейс UT356 из Грозного. Командир рейса UT356 принял решение об уходе на второй круг по причине занятости взлетно-посадочной полосы», — сообщила корреспонденту URA.RU пресс-служба компании. Самолет из Москвы в Душанбе вылетел по расписанию. После освобождения полосы благополучно приземлился во Внуково рейс из Грозного. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair с представителями политэлиты ХМАО совершил аварийную посадку в Сургуте. Депутат Владислав Фоменко написал, что у самолета треснуло лобовое стекло и он не долетел до Нижневартовска 200 километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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