Экипаж самолета Utair предотвратил катастрофу в аэропорту Москвы

Экипаж взлетающего судна Utair не услышал команду диспетчера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Командир экипажа Utair, летящего из Грозного в Москву, предотвратил столкновение, направив воздушное судно на второй круг вместо посадки во Внуково. На взлетной полосе находился самолет этой же авиакомпании, который готовился к вылету в Душанбе. Пресс-служба Utair сообщила агентству URA.RU, что экипаж взлетающего судна выехал на полосу, не услышав сообщение диспетчера.

«Командир воздушного судна, вылетающего из Внуково в Душанбе (рейс UT801), получил от диспетчера разрешение и приступил к выруливанию на взлетно-посадочную полосу. Затем диспетчер отменил свое разрешение, но данная команда не поступила экипажу вылетающего рейса, поскольку частота, по которой передавалась информация, была занята. В это время заходил на посадку во Внуково рейс UT356 из Грозного. Командир рейса UT356 принял решение об уходе на второй круг по причине занятости взлетно-посадочной полосы», — сообщила корреспонденту URA.RU пресс-служба компании.

Самолет из Москвы в Душанбе вылетел по расписанию. После освобождения полосы благополучно приземлился во Внуково рейс из Грозного.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair с представителями политэлиты ХМАО совершил аварийную посадку в Сургуте. Депутат Владислав Фоменко написал, что у самолета треснуло лобовое стекло и он не долетел до Нижневартовска 200 километров.