В мире Европа Шольц сделал хамское заявление в адрес Путина Канцлер ФРГ Шольц: у Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта 23 апреля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 + Шольц (на фото) недоволен тем, что Путин высказывается насчет немецких философов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library У президента России Владимира Путина «нет ни малейшего основания» цитировать Иммануила Канта. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на приуроченной к 300-летию немецкого философа торжественной церемонии. «У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», — заявил Шольц в ходе своей речи на открытии церемонии, передает издание Welt . Мероприятие проходило в Берлинско-Бранденбургской академии наук. Шольц также заявил, что власти РФ стремятся присвоить Канта и его работы. Он считает, что представления немецкого мыслителя о мире идут не совпадают с позицией России по Украине. В январе этого года Путин посетил Калининград. Где пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. А в апреле на Международном Кантовском конгрессе «Мировое понятие философии» Путин поприветствовал участников и гостей, отметив неугасаемый интерес к Имануилу Канту и его трудам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У президента России Владимира Путина «нет ни малейшего основания» цитировать Иммануила Канта. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на приуроченной к 300-летию немецкого философа торжественной церемонии. «У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», — заявил Шольц в ходе своей речи на открытии церемонии, передает издание Welt. Мероприятие проходило в Берлинско-Бранденбургской академии наук. Шольц также заявил, что власти РФ стремятся присвоить Канта и его работы. Он считает, что представления немецкого мыслителя о мире идут не совпадают с позицией России по Украине. В январе этого года Путин посетил Калининград. Где пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. А в апреле на Международном Кантовском конгрессе «Мировое понятие философии» Путин поприветствовал участников и гостей, отметив неугасаемый интерес к Имануилу Канту и его трудам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям