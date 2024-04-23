Шольц сделал хамское заявление в адрес Путина

Канцлер ФРГ Шольц: у Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта
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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер,  stock
Шольц (на фото) недоволен тем, что Путин высказывается насчет немецких философов Фото:

У президента России Владимира Путина «нет ни малейшего основания» цитировать Иммануила Канта. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на приуроченной к 300-летию немецкого философа торжественной церемонии.

«У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», — заявил Шольц в ходе своей речи на открытии церемонии, передает издание Welt. Мероприятие проходило в Берлинско-Бранденбургской академии наук.

Шольц также заявил, что власти РФ стремятся присвоить Канта и его работы. Он считает, что представления немецкого мыслителя о мире идут не совпадают с позицией России по Украине.

В январе этого года Путин посетил Калининград. Где пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. А в апреле на Международном Кантовском конгрессе «Мировое понятие философии» Путин поприветствовал участников и гостей, отметив неугасаемый интерес к Имануилу Канту и его трудам.

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У президента России Владимира Путина «нет ни малейшего основания» цитировать Иммануила Канта. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на приуроченной к 300-летию немецкого философа торжественной церемонии. «У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», — заявил Шольц в ходе своей речи на открытии церемонии, передает издание Welt. Мероприятие проходило в Берлинско-Бранденбургской академии наук. Шольц также заявил, что власти РФ стремятся присвоить Канта и его работы. Он считает, что представления немецкого мыслителя о мире идут не совпадают с позицией России по Украине. В январе этого года Путин посетил Калининград. Где пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. А в апреле на Международном Кантовском конгрессе «Мировое понятие философии» Путин поприветствовал участников и гостей, отметив неугасаемый интерес к Имануилу Канту и его трудам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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