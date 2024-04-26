26 апреля 2024

Челябинские машиностроители испытали сложности с поиском импортного сырья

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Заседание Союза машиностроителей. Курган, завод старт, цех
Машиностроителям стало трудней искать импортные материалы, уточнили в отделении Центробанка Фото:

Машиностроители Челябинской области столкнулись с трудностями при поиске импортного сырья для своих производств. Как сообщили в челябинском отделении Банка России, сложнее стало искать материалы и комплектующие.

«За январь—февраль создание транспортных средств, прицепов и полуприцепов в регионе выросло на 14% в сравнении с тем же периодом 2023 года. В то же время машиностроители сталкивались со сложностями при поиске альтернативных поставщиков импортного сырья, материалов и комплектующих», — рассказал эксперт челябинского отделения Банка России Владимир Цой. Его слова привели в пресс-службе Банка.

Специалист отметил, что в начале года машиностроительные предприятия активно выпускали продукцию для нужд нефтегазовых, горнодобывающих, транспортных и строительных компаний. Техника производилась также по линии госзаказа. В феврале был открыт завод по производству промышленных роботов-манипуляторов. Вскоре на вагоностроительном заводе планируется строительство нового цеха сборки трамваев.

Поддержку региональным машиностроителям оказали власти и банки. С января предприятия отрасли получили кредиты на сумму более 10 млрд рублей. Показатель год к году вырос почти в три раза.

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Машиностроители Челябинской области столкнулись с трудностями при поиске импортного сырья для своих производств. Как сообщили в челябинском отделении Банка России, сложнее стало искать материалы и комплектующие. «За январь—февраль создание транспортных средств, прицепов и полуприцепов в регионе выросло на 14% в сравнении с тем же периодом 2023 года. В то же время машиностроители сталкивались со сложностями при поиске альтернативных поставщиков импортного сырья, материалов и комплектующих», — рассказал эксперт челябинского отделения Банка России Владимир Цой. Его слова привели в пресс-службе Банка. Специалист отметил, что в начале года машиностроительные предприятия активно выпускали продукцию для нужд нефтегазовых, горнодобывающих, транспортных и строительных компаний. Техника производилась также по линии госзаказа. В феврале был открыт завод по производству промышленных роботов-манипуляторов. Вскоре на вагоностроительном заводе планируется строительство нового цеха сборки трамваев. Поддержку региональным машиностроителям оказали власти и банки. С января предприятия отрасли получили кредиты на сумму более 10 млрд рублей. Показатель год к году вырос почти в три раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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