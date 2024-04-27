Названа дата отключения тепла в домах Екатеринбурга

Отопление в домах Екатеринбурга отключат 7 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, тепло в доме, батареи
При выборе даты окончания сезона власти ориентируются на температуру за окном Фото:

Коммунальщики отключат отопление в домах Екатеринбурга, скорее всего, 7 мая. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

«Думаю, числа 7-го [будет отключение]», — сказал Гейко. Отметив при этом, что план еще может поменяться — в зависимости от погодных условий. Окончательное решение будет принято в промежутке между майскими праздниками. В прошлом году отопительный сезон закончился 3 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коммунальщики отключат отопление в домах Екатеринбурга, скорее всего, 7 мая. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. «Думаю, числа 7-го [будет отключение]», — сказал Гейко. Отметив при этом, что план еще может поменяться — в зависимости от погодных условий. Окончательное решение будет принято в промежутке между майскими праздниками. В прошлом году отопительный сезон закончился 3 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...