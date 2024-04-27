Названа дата отключения тепла в домах Екатеринбурга

При выборе даты окончания сезона власти ориентируются на температуру за окном
Коммунальщики отключат отопление в домах Екатеринбурга, скорее всего, 7 мая. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.
«Думаю, числа 7-го [будет отключение]», — сказал Гейко. Отметив при этом, что план еще может поменяться — в зависимости от погодных условий. Окончательное решение будет принято в промежутке между майскими праздниками. В прошлом году отопительный сезон закончился 3 мая.
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