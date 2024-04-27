27 апреля 2024

В Свердловской области на воинский учет поставили 1000 бывших мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , армия, призыв, честь, солдат
С момента начала проведения рейдов свыше 200 «новых» граждан РФ уже убыли в армию (архивное фото) Фото:

С начала 2024 года в Свердловской области в ходе рейдов на воинский учет поставили 1000 человек, недавно получивших гражданство России. Об этом URA.RU сообщили в ВСУ СК по ЦВО.

«Проведены мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство Российской Федерации, и не вставших на воинский учет… В результате проделанной работы военными следственными органами в апреле 2024 года в Свердловской области удалось поставить на воинский учет 65 человек, недавно получивших гражданство России, а с начала текущего года — свыше 1000 человек», — сказано в тексте.

Отмечается, что с ноября 2023 года 200 «новых» граждан уже убыли для прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ как по призыву, так и по контракту. Проведение подобных рейдов будет продолжаться на системной основе, добавили в ведомстве.

Фото:

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С начала 2024 года в Свердловской области в ходе рейдов на воинский учет поставили 1000 человек, недавно получивших гражданство России. Об этом URA.RU сообщили в ВСУ СК по ЦВО. «Проведены мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство Российской Федерации, и не вставших на воинский учет… В результате проделанной работы военными следственными органами в апреле 2024 года в Свердловской области удалось поставить на воинский учет 65 человек, недавно получивших гражданство России, а с начала текущего года — свыше 1000 человек», — сказано в тексте. Отмечается, что с ноября 2023 года 200 «новых» граждан уже убыли для прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ как по призыву, так и по контракту. Проведение подобных рейдов будет продолжаться на системной основе, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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