С начала 2024 года в Свердловской области в ходе рейдов на воинский учет поставили 1000 человек, недавно получивших гражданство России. Об этом URA.RU сообщили в ВСУ СК по ЦВО.
«Проведены мероприятия по выявлению лиц, получивших гражданство Российской Федерации, и не вставших на воинский учет… В результате проделанной работы военными следственными органами в апреле 2024 года в Свердловской области удалось поставить на воинский учет 65 человек, недавно получивших гражданство России, а с начала текущего года — свыше 1000 человек», — сказано в тексте.
Отмечается, что с ноября 2023 года 200 «новых» граждан уже убыли для прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ как по призыву, так и по контракту. Проведение подобных рейдов будет продолжаться на системной основе, добавили в ведомстве.
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