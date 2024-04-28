Mash: администрацию биржи Beribit забрали в отдел полиции

28 апреля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Полиция прибыла в офис Beribit Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Службу безопасности и администрацию биржи Beribit забрали в отдел полиции. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что к офису биржи в Москве также прибыли около 30 клиентов. «Администрацию биржи Beribit и службу безопасности забрали в полицию. Перед этим три десятка разъяренных клиентов приехали к офису в Москве, где находится криптоферма», — передает telegram-канал Mash. Ранее сообщалось, что вкладчики сидят у офиса компании Beribit, который размещен в бизнес-центре «Москва-Сити». Они пытаются вернуть порядка 400 миллионов рублей. По данным Shot, работники пообещали вернуть 50% вложений. При этом кто-то из клиентов заявил, что на счетах биржи деньги отсутствуют. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по г. Москва. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Службу безопасности и администрацию биржи Beribit забрали в отдел полиции. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что к офису биржи в Москве также прибыли около 30 клиентов. «Администрацию биржи Beribit и службу безопасности забрали в полицию. Перед этим три десятка разъяренных клиентов приехали к офису в Москве, где находится криптоферма», — передает telegram-канал Mash. Ранее сообщалось, что вкладчики сидят у офиса компании Beribit, который размещен в бизнес-центре «Москва-Сити». Они пытаются вернуть порядка 400 миллионов рублей. По данным Shot, работники пообещали вернуть 50% вложений. При этом кто-то из клиентов заявил, что на счетах биржи деньги отсутствуют. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по г. Москва. Ответ ожидается.