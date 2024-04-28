28 апреля 2024

Mash: администрацию биржи Beribit забрали в отдел полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, мигалка, полиция, проблесковые маячки
Полиция прибыла в офис Beribit Фото:

Службу безопасности и администрацию биржи Beribit забрали в отдел полиции. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что к офису биржи в Москве также прибыли около 30 клиентов.

«Администрацию биржи Beribit и службу безопасности забрали в полицию. Перед этим три десятка разъяренных клиентов приехали к офису в Москве, где находится криптоферма», — передает telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что вкладчики сидят у офиса компании Beribit, который размещен в бизнес-центре «Москва-Сити». Они пытаются вернуть порядка 400 миллионов рублей. По данным Shot, работники пообещали вернуть 50% вложений. При этом кто-то из клиентов заявил, что на счетах биржи деньги отсутствуют.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по г. Москва. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Службу безопасности и администрацию биржи Beribit забрали в отдел полиции. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что к офису биржи в Москве также прибыли около 30 клиентов. «Администрацию биржи Beribit и службу безопасности забрали в полицию. Перед этим три десятка разъяренных клиентов приехали к офису в Москве, где находится криптоферма», — передает telegram-канал Mash. Ранее сообщалось, что вкладчики сидят у офиса компании Beribit, который размещен в бизнес-центре «Москва-Сити». Они пытаются вернуть порядка 400 миллионов рублей. По данным Shot, работники пообещали вернуть 50% вложений. При этом кто-то из клиентов заявил, что на счетах биржи деньги отсутствуют. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по г. Москва. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...