Mash: администрацию биржи Beribit забрали в отдел полиции

Службу безопасности и администрацию биржи Beribit забрали в отдел полиции. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что к офису биржи в Москве также прибыли около 30 клиентов.
«Администрацию биржи Beribit и службу безопасности забрали в полицию. Перед этим три десятка разъяренных клиентов приехали к офису в Москве, где находится криптоферма», — передает telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что вкладчики сидят у офиса компании Beribit, который размещен в бизнес-центре «Москва-Сити». Они пытаются вернуть порядка 400 миллионов рублей. По данным Shot, работники пообещали вернуть 50% вложений. При этом кто-то из клиентов заявил, что на счетах биржи деньги отсутствуют.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по г. Москва. Ответ ожидается.
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