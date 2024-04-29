В Курской области снаряд ВСУ попал в жилой дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После попадания снаряда начался пожар
После попадания снаряда начался пожар Фото:

На хуторе Бырдина Глушковского района Курской области в результате обстрела ВСУ снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«…Прямое попадание в домовладение. В другом доме произошел пожар», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

По его данным, сейчас возгорание тушат работники пожарной части поселка Теткино. Также на месте ЧП работают сотрудники противопожарной службы Курской области и добровольцы центра «Патриот». В результате прилета пострадавших нет.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На хуторе Бырдина Глушковского района Курской области в результате обстрела ВСУ снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «…Прямое попадание в домовладение. В другом доме произошел пожар», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По его данным, сейчас возгорание тушат работники пожарной части поселка Теткино. Также на месте ЧП работают сотрудники противопожарной службы Курской области и добровольцы центра «Патриот». В результате прилета пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...