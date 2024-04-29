В Курской области снаряд ВСУ попал в жилой дом. Фото

29 апреля 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

После попадания снаряда начался пожар Фото: telegram-канал Романа Старовойта (https://t.me/gubernator_46/5556) На хуторе Бырдина Глушковского района Курской области в результате обстрела ВСУ снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «…Прямое попадание в домовладение. В другом доме произошел пожар», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По его данным, сейчас возгорание тушат работники пожарной части поселка Теткино. Также на месте ЧП работают сотрудники противопожарной службы Курской области и добровольцы центра «Патриот». В результате прилета пострадавших нет. Фото: telegram-канал Романа Старовойта (https://t.me/gubernator_46/5556) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На хуторе Бырдина Глушковского района Курской области в результате обстрела ВСУ снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «…Прямое попадание в домовладение. В другом доме произошел пожар», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По его данным, сейчас возгорание тушат работники пожарной части поселка Теткино. Также на месте ЧП работают сотрудники противопожарной службы Курской области и добровольцы центра «Патриот». В результате прилета пострадавших нет.