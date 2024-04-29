После попадания снаряда начался пожар
На хуторе Бырдина Глушковского района Курской области в результате обстрела ВСУ снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«…Прямое попадание в домовладение. В другом доме произошел пожар», — написал Старовойт в своем telegram-канале.
По его данным, сейчас возгорание тушат работники пожарной части поселка Теткино. Также на месте ЧП работают сотрудники противопожарной службы Курской области и добровольцы центра «Патриот». В результате прилета пострадавших нет.
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