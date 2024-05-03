РБК: Росстат меняет систему наблюдения за доходами граждан

РБК: Росстат заказал научную работу для изменения учета доходов граждан РФ
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Заказанная научная работа позволит собрать более качественные данные о доходах россиян, отметили в холдинге Фото:

Росстат собирается усовершенствовать учет доходов и расходов россиян. Для этого заказана научная работа. Особое внимание будет направлено на богатых и многодетных. Об этом сообщает РБК.

«Целями новой научно-исследовательской работы заявлены достижение полноты выборки и повышение результативности сбора первичных данных в рамках выборочных наблюдений доходов и расходов домашних хозяйств, следует из материалов закупки», — говорится в материале. Отмечается, что стоимость нового контракта составляет шесть миллионов рублей. Работа должна быть выполнена в два этапа, такая информация указана в карточке контракта.

Росстат постоянно улучшает свои методики оценки доходов россиян. В 2023 году служба заказала еще одну научную работу. Ее цель — усовершенствовать учет доходов от предпринимательской деятельности и операций за рубежом. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что такие изменения назрели давно.

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Росстат собирается усовершенствовать учет доходов и расходов россиян. Для этого заказана научная работа. Особое внимание будет направлено на богатых и многодетных. Об этом сообщает РБК. «Целями новой научно-исследовательской работы заявлены достижение полноты выборки и повышение результативности сбора первичных данных в рамках выборочных наблюдений доходов и расходов домашних хозяйств, следует из материалов закупки», — говорится в материале. Отмечается, что стоимость нового контракта составляет шесть миллионов рублей. Работа должна быть выполнена в два этапа, такая информация указана в карточке контракта. Росстат постоянно улучшает свои методики оценки доходов россиян. В 2023 году служба заказала еще одну научную работу. Ее цель — усовершенствовать учет доходов от предпринимательской деятельности и операций за рубежом. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что такие изменения назрели давно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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