РБК: Росстат меняет систему наблюдения за доходами граждан

Росстат собирается усовершенствовать учет доходов и расходов россиян. Для этого заказана научная работа. Особое внимание будет направлено на богатых и многодетных. Об этом сообщает РБК.
«Целями новой научно-исследовательской работы заявлены достижение полноты выборки и повышение результативности сбора первичных данных в рамках выборочных наблюдений доходов и расходов домашних хозяйств, следует из материалов закупки», — говорится в материале. Отмечается, что стоимость нового контракта составляет шесть миллионов рублей. Работа должна быть выполнена в два этапа, такая информация указана в карточке контракта.
Росстат постоянно улучшает свои методики оценки доходов россиян. В 2023 году служба заказала еще одну научную работу. Ее цель — усовершенствовать учет доходов от предпринимательской деятельности и операций за рубежом. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что такие изменения назрели давно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.