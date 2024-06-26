В офисе Зеленского впервые прокомментировали мирный план Трампа

Советник главы офиса лидера Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложение экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщает Reuters.
«Подоляк заявил, что замораживать конфликт, длящийся уже 28 месяцев, по действующей линии фронта было бы „странно“», — сообщает Reuters. До этого советники Трампа заявили, что Украина не будет получать оружие, если откажется от переговоров с РФ.
План Трампа также вызывает опасения и в США. Издание Politico сообщало, что если он будет реализован, то это приведет к краху НАТО. Дело в том, что Вашингтону тогда придется заставить союзников Украины временно отказаться от поставки вооружения.
В Кремле не раз отмечали, что переговоры должны учитывать ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ надо сначала полностью оценить мирное предложение бывшего президента США, чтобы уже потом давать оценки, передает 360.ru.
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Советник главы офиса лидера Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложение экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщает Reuters. «Подоляк заявил, что замораживать конфликт, длящийся уже 28 месяцев, по действующей линии фронта было бы „странно“», — сообщает Reuters. До этого советники Трампа заявили, что Украина не будет получать оружие, если откажется от переговоров с РФ. План Трампа также вызывает опасения и в США. Издание Politico сообщало, что если он будет реализован, то это приведет к краху НАТО. Дело в том, что Вашингтону тогда придется заставить союзников Украины временно отказаться от поставки вооружения. В Кремле не раз отмечали, что переговоры должны учитывать ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ надо сначала полностью оценить мирное предложение бывшего президента США, чтобы уже потом давать оценки, передает 360.ru.