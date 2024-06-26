В офисе Зеленского впервые прокомментировали мирный план Трампа

Reuters: Подоляк выступил против мирного плана советников Трампа по Украине
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Украина отказалась от мирного плана Трампа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советник главы офиса лидера Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложение экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщает Reuters.

«Подоляк заявил, что замораживать конфликт, длящийся уже 28 месяцев, по действующей линии фронта было бы „странно“», — сообщает Reuters. До этого советники Трампа заявили, что Украина не будет получать оружие, если откажется от переговоров с РФ.

План Трампа также вызывает опасения и в США. Издание Politico сообщало, что если он будет реализован, то это приведет к краху НАТО. Дело в том, что Вашингтону тогда придется заставить союзников Украины временно отказаться от поставки вооружения.

В Кремле не раз отмечали, что переговоры должны учитывать ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ надо сначала полностью оценить мирное предложение бывшего президента США, чтобы уже потом давать оценки, передает 360.ru.

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Советник главы офиса лидера Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложение экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщает Reuters. «Подоляк заявил, что замораживать конфликт, длящийся уже 28 месяцев, по действующей линии фронта было бы „странно“», — сообщает Reuters. До этого советники Трампа заявили, что Украина не будет получать оружие, если откажется от переговоров с РФ. План Трампа также вызывает опасения и в США. Издание Politico сообщало, что если он будет реализован, то это приведет к краху НАТО. Дело в том, что Вашингтону тогда придется заставить союзников Украины временно отказаться от поставки вооружения. В Кремле не раз отмечали, что переговоры должны учитывать ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ надо сначала полностью оценить мирное предложение бывшего президента США, чтобы уже потом давать оценки, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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