Во Фрязине задержали подозреваемых по делу о пожаре, где погибли люди

26 июня 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Задержан заместитель генерального директора ООО «Исприн», сообщил СК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержаны подозреваемые по делу о пожаре в подмосковном Фрязине, где погибли люди. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Их обвиняют в оказании небезопасных услуг. «В Московской области задержаны подозреваемые в оказании небезопасных услуг, повлекшем гибель людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино», — сообщает СК в своем telegram-канале . Отмечается, что среди задержанных был заместитель генерального директора ООО «Исприн». Именно во владении этой компании находилось здание с 2021 года. Организация не обеспечила безопасность электропроводки и нарушила требования пожарной безопасности, что и привело к возгоранию. Также задержан представитель собственника здания. Ранее в административном здании произошел сильный пожар, погибли шесть человек, передает RT. Также обрушились перекрытия. Работа спасателей осложнялась наличием в здании баллонов с газовоздушной смесью, которые в итоге спровоцировали взрывы, сообщает 360.ru. Сейчас обсуждается вопрос сноса дома. Все подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержаны подозреваемые по делу о пожаре в подмосковном Фрязине, где погибли люди. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Их обвиняют в оказании небезопасных услуг. «В Московской области задержаны подозреваемые в оказании небезопасных услуг, повлекшем гибель людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино», — сообщает СК в своем telegram-канале. Отмечается, что среди задержанных был заместитель генерального директора ООО «Исприн». Именно во владении этой компании находилось здание с 2021 года. Организация не обеспечила безопасность электропроводки и нарушила требования пожарной безопасности, что и привело к возгоранию. Также задержан представитель собственника здания. Ранее в административном здании произошел сильный пожар, погибли шесть человек, передает RT. Также обрушились перекрытия. Работа спасателей осложнялась наличием в здании баллонов с газовоздушной смесью, которые в итоге спровоцировали взрывы, сообщает 360.ru. Сейчас обсуждается вопрос сноса дома. Все подробности — в материале URA.RU.