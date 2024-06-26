Во Фрязине задержали подозреваемых по делу о пожаре, где погибли люди

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Задержан заместитель генерального директора ООО «Исприн», сообщил СК Фото:

Задержаны подозреваемые по делу о пожаре в подмосковном Фрязине, где погибли люди. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Их обвиняют в оказании небезопасных услуг.

«В Московской области задержаны подозреваемые в оказании небезопасных услуг, повлекшем гибель людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино», — сообщает СК в своем telegram-канале. Отмечается, что среди задержанных был заместитель генерального директора ООО «Исприн».

Именно во владении этой компании находилось здание с 2021 года. Организация не обеспечила безопасность электропроводки и нарушила требования пожарной безопасности, что и привело к возгоранию. Также задержан представитель собственника здания.

Ранее в административном здании произошел сильный пожар, погибли шесть человек, передает RT. Также обрушились перекрытия. Работа спасателей осложнялась наличием в здании баллонов с газовоздушной смесью, которые в итоге спровоцировали взрывы, сообщает 360.ru. Сейчас обсуждается вопрос сноса дома. Все подробности — в материале URA.RU.

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Задержаны подозреваемые по делу о пожаре в подмосковном Фрязине, где погибли люди. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Их обвиняют в оказании небезопасных услуг. «В Московской области задержаны подозреваемые в оказании небезопасных услуг, повлекшем гибель людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино», — сообщает СК в своем telegram-канале. Отмечается, что среди задержанных был заместитель генерального директора ООО «Исприн». Именно во владении этой компании находилось здание с 2021 года. Организация не обеспечила безопасность электропроводки и нарушила требования пожарной безопасности, что и привело к возгоранию. Также задержан представитель собственника здания. Ранее в административном здании произошел сильный пожар, погибли шесть человек, передает RT. Также обрушились перекрытия. Работа спасателей осложнялась наличием в здании баллонов с газовоздушной смесью, которые в итоге спровоцировали взрывы, сообщает 360.ru. Сейчас обсуждается вопрос сноса дома. Все подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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