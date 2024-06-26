Пушилин и Кириенко лично контролируют восстановление зданий в ДНР. Видео

26 июня 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин (на фото) и Сергей Кириенко проверили ход восстановительных работ в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко проверили, как в ДНР идет восстановление разрушенной из-за ВСУ библиотеки. Об этом сообщил сам Пушилин, отметив, что за год были обновлены еще 325 учреждений. «В 2022 году в ходе боевых действий здание, где находится библиотека, получило повреждения. Уже заменены стеклопакеты, а в июле подрядчик приступит к дальнейшим ремонтно-восстановительным работам. Планируется их завершить к 1 сентября этого года», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале . Вместе с ним на осмотре Сартанской библиотеки имени писателя Михаила Лермонтова был и Кириенко. Коллекция библиотеки насчитывает 24 тысячи книг. Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив учреждение обзавелось новыми стеллажами. Заведующая библиотекой Виктория Ефименко поделилась планами на будущее. Пушилин особо отметил, что ему приятно общаться с теми, кто горит своим делом. Ежегодно библиотека привлекает около 24 тысячи посетителей, и с увеличением количества книг, особенно в секции детской литературы, ожидается дальнейший рост числа читателей. В текущем году библиотеки региона значительно укрепили свою материально-техническую базу. В рамках программы президентского фонда культурных инициатив 325 библиотек региона получили новую компьютерную технику, системы кондиционирования, мебель и канцелярские товары, а также провели текущие ремонты. Кроме того, библиотеки обогатились 450,3 тысячами новых экземпляров книг — это наибольшее пополнение за последние 25 лет. Программа восстановления продолжится и в следующем году. Планируется ремонт еще 47 библиотек. Пушилин заявил, что таким образом учреждения культуры в регионе получат вторую жизнь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко проверили, как в ДНР идет восстановление разрушенной из-за ВСУ библиотеки. Об этом сообщил сам Пушилин, отметив, что за год были обновлены еще 325 учреждений. «В 2022 году в ходе боевых действий здание, где находится библиотека, получило повреждения. Уже заменены стеклопакеты, а в июле подрядчик приступит к дальнейшим ремонтно-восстановительным работам. Планируется их завершить к 1 сентября этого года», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Вместе с ним на осмотре Сартанской библиотеки имени писателя Михаила Лермонтова был и Кириенко. Коллекция библиотеки насчитывает 24 тысячи книг. Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив учреждение обзавелось новыми стеллажами. Заведующая библиотекой Виктория Ефименко поделилась планами на будущее. Пушилин особо отметил, что ему приятно общаться с теми, кто горит своим делом. Ежегодно библиотека привлекает около 24 тысячи посетителей, и с увеличением количества книг, особенно в секции детской литературы, ожидается дальнейший рост числа читателей. В текущем году библиотеки региона значительно укрепили свою материально-техническую базу. В рамках программы президентского фонда культурных инициатив 325 библиотек региона получили новую компьютерную технику, системы кондиционирования, мебель и канцелярские товары, а также провели текущие ремонты. Кроме того, библиотеки обогатились 450,3 тысячами новых экземпляров книг — это наибольшее пополнение за последние 25 лет. Программа восстановления продолжится и в следующем году. Планируется ремонт еще 47 библиотек. Пушилин заявил, что таким образом учреждения культуры в регионе получат вторую жизнь.