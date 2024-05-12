ЛДПР поддержит все выдвинутые Мишустиным кандидатуры в правительство

12 мая 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Партия ЛДПР поддерживает кандидатуры Михаила Мишустина, заявил Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Фракция ЛДПР поддержит кандидатуры, выдвинутые премьер-министром Михаилом Мишустиным, на должности членов правительства. Об этом корреспонденту URA.RU заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Фракция ЛДПР поддержит внесенные Мишустиным кандидатуры членов правительства. Мы поддержали Михаила Владимировича, а значит, в формировании состава кабмина полностью ему доверяем», — заявил Слуцкий. Он добавил, что ЛДПР намерена усилить парламентский контроль за деятельностью правительства, участвуя в обсуждении и всесторонней оценке каждой кандидатуры на высокие государственные должности. Новость по теме В России сменится правительство: как это будет происходить по новым правилам. Инфографика Слуцкий отметил, что фракция уделит особое внимание вопросам демографии, охраны окружающей среды, технологического и регионального развития. Кроме того, ЛДПР договорилась с Мишустиным о совместной законотворческой работе, чтобы избежать отрицательных отзывов правительства на важные законопроекты оппозиции. Лидер ЛДПР также сообщил, что партия ведет подготовку кадров не только для законодательных органов, но и для исполнительной власти, включая правительство России. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов высказался о кандидатах, которые выдвигаются в обновленный состав правительства РФ. Он отметил, что фракция не поддерживает 11 кандидатур из 26. Миронов подчеркнул, что СРЗП воздержится от голосования за переназначение вице-премьеров Татьяны Голиковой и Марата Хуснуллина и ряда других кандидатов. Депутаты фракции категорически выступают против глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуры, выдвинутые премьер-министром Михаилом Мишустиным, на должности членов правительства. Об этом корреспонденту URA.RU заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Фракция ЛДПР поддержит внесенные Мишустиным кандидатуры членов правительства. Мы поддержали Михаила Владимировича, а значит, в формировании состава кабмина полностью ему доверяем», — заявил Слуцкий. Он добавил, что ЛДПР намерена усилить парламентский контроль за деятельностью правительства, участвуя в обсуждении и всесторонней оценке каждой кандидатуры на высокие государственные должности. Слуцкий отметил, что фракция уделит особое внимание вопросам демографии, охраны окружающей среды, технологического и регионального развития. Кроме того, ЛДПР договорилась с Мишустиным о совместной законотворческой работе, чтобы избежать отрицательных отзывов правительства на важные законопроекты оппозиции. Лидер ЛДПР также сообщил, что партия ведет подготовку кадров не только для законодательных органов, но и для исполнительной власти, включая правительство России. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов высказался о кандидатах, которые выдвигаются в обновленный состав правительства РФ. Он отметил, что фракция не поддерживает 11 кандидатур из 26. Миронов подчеркнул, что СРЗП воздержится от голосования за переназначение вице-премьеров Татьяны Голиковой и Марата Хуснуллина и ряда других кандидатов. Депутаты фракции категорически выступают против глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки.