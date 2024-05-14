Екатеринбуржцы стали чаще снимать квартиры, хотя аренда подорожала

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В Екатеринбурге для аренды свободны почти 6 тысяч квартир
В Екатеринбурге для аренды свободны почти 6 тысяч квартир Фото:

В Екатеринбурге выросли спрос и предложение на аренду квартир, при этом средняя стоимость их увеличилась. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Недвижимости», эксперты изучили показатели российского рынка долгосрочной аренды жилья по итогам апреля 2024 года.

«Объем спроса увеличился на 8%, а предложения — на 6%, по сравнению с апрелем 2023. Теперь каждый объект получает больше откликов от арендаторов, чем год назад. Благодаря этому арендодатели быстрее находят подходящих квартиросъемщиков», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

По словам эксперта, люди арендуют квартиры, а не покупают их в кредит, потому что на рынке вторичного жилья высокие ставки по ипотеке. Сейчас в Екатеринбурге для долгосрочной аренды представлено почти шесть тысяч квартир, средняя цена объектов — 29 тысяч рублей. В начале года "Авито" приводило другую цифру — 25 тысяч.

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В Екатеринбурге выросли спрос и предложение на аренду квартир, при этом средняя стоимость их увеличилась. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Недвижимости», эксперты изучили показатели российского рынка долгосрочной аренды жилья по итогам апреля 2024 года. «Объем спроса увеличился на 8%, а предложения — на 6%, по сравнению с апрелем 2023. Теперь каждый объект получает больше откликов от арендаторов, чем год назад. Благодаря этому арендодатели быстрее находят подходящих квартиросъемщиков», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости». По словам эксперта, люди арендуют квартиры, а не покупают их в кредит, потому что на рынке вторичного жилья высокие ставки по ипотеке. Сейчас в Екатеринбурге для долгосрочной аренды представлено почти шесть тысяч квартир, средняя цена объектов — 29 тысяч рублей. В начале года "Авито" приводило другую цифру — 25 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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