Угнавший машину подросток попал в аварию под Красноуфимском

На трассе Ачит — Месягутово под Красноуфимском (Свердловская область) 17-летний подросток угнал чужую машину ВАЗ-21063 и, не справившись с управлением, слетел с дороги. В результате аварии подросток получил множество переломов, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«17-летний подросток, гуляя по улицам города Красноуфимска, неправомерно завладел автомашиной ВАЗ-21063, после чего решил на ней покататься. Во время поездки молодой человек не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд автомобиля с проезжей части».
В результате аварии молодой человек получил множество переломов, с которыми позже самостоятельно обратился в больницу, заявив, что его избили неизвестные. Однако полицейские установили все обстоятельства происшествия. По факту происшествия полиция направила материалы в подразделение по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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