21 мая 2024

Угнавший машину подросток попал в аварию под Красноуфимском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подросток пришел в больницу заявив, что его избили
Подросток пришел в больницу заявив, что его избили Фото:

На трассе Ачит — Месягутово под Красноуфимском (Свердловская область) 17-летний подросток угнал чужую машину ВАЗ-21063 и, не справившись с управлением, слетел с дороги. В результате аварии подросток получил множество переломов, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«17-летний подросток, гуляя по улицам города Красноуфимска, неправомерно завладел автомашиной ВАЗ-21063, после чего решил на ней покататься. Во время поездки молодой человек не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд автомобиля с проезжей части».

В результате аварии молодой человек получил множество переломов, с которыми позже самостоятельно обратился в больницу, заявив, что его избили неизвестные. Однако полицейские установили все обстоятельства происшествия. По факту происшествия полиция направила материалы в подразделение по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В результате ДТП подросток получил множественные травмы
В результате ДТП подросток получил множественные травмы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Ачит — Месягутово под Красноуфимском (Свердловская область) 17-летний подросток угнал чужую машину ВАЗ-21063 и, не справившись с управлением, слетел с дороги. В результате аварии подросток получил множество переломов, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «17-летний подросток, гуляя по улицам города Красноуфимска, неправомерно завладел автомашиной ВАЗ-21063, после чего решил на ней покататься. Во время поездки молодой человек не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд автомобиля с проезжей части». В результате аварии молодой человек получил множество переломов, с которыми позже самостоятельно обратился в больницу, заявив, что его избили неизвестные. Однако полицейские установили все обстоятельства происшествия. По факту происшествия полиция направила материалы в подразделение по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...