Уничтожение истребителя ВСУ МиГ-29 на аэродроме попало на видео

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ под Днепропетровском. В результате этого был уничтожен истребитель МиГ-29.
«Сегодня был нанесен удар по МиГ-29 на аэродроме «Авиаторское», — говорится в сообщении telegram-канала Fighterbomber. Там добавили, что в результате этой атаки с использованием ракеты "Искандер" был уничтожен склад с боеприпасами, который после попадания ракеты "Искандер".
Аэродром в Авиаторском в последнее время все чаще становится целью для ударов российских войск. Объект близко расположен к линии фронта, что делает эту военную базу ВСУ привлекательным объектом для поражения.
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