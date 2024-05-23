Уничтожение истребителя ВСУ МиГ-29 на аэродроме попало на видео

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ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29 под Днепропетровском, пишет telegram-канал Fighterbomber
ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29 под Днепропетровском, пишет telegram-канал Fighterbomber Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ под Днепропетровском. В результате этого был уничтожен истребитель МиГ-29.

«Сегодня был нанесен удар по МиГ-29 на аэродроме «Авиаторское», — говорится в сообщении telegram-канала Fighterbomber. Там добавили, что в результате этой атаки с использованием ракеты "Искандер" был уничтожен склад с боеприпасами, который после попадания ракеты "Искандер".

Аэродром в Авиаторском в последнее время все чаще становится целью для ударов российских войск. Объект близко расположен к линии фронта, что делает эту военную базу ВСУ привлекательным объектом для поражения.

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Российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ под Днепропетровском. В результате этого был уничтожен истребитель МиГ-29. «Сегодня был нанесен удар по МиГ-29 на аэродроме «Авиаторское», — говорится в сообщении telegram-канала Fighterbomber. Там добавили, что в результате этой атаки с использованием ракеты "Искандер" был уничтожен склад с боеприпасами, который после попадания ракеты "Искандер". Аэродром в Авиаторском в последнее время все чаще становится целью для ударов российских войск. Объект близко расположен к линии фронта, что делает эту военную базу ВСУ привлекательным объектом для поражения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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