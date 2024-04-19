В подполье сообщили об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровске

Армия России ударила беспилотниками по заводу, в котором ремонтируют и производят технику, а также БПЛА для ВСУ в Днепропетровске. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Два удара были в направлении Южного машиностроительного завода имени Макарова, на котором вели ремонт тяжелой техники и производили БПЛА. Третий удар — в направлении поселка Авиаторское в пригороде Днепропетровска рядом с аэропортом», — сообщил Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.
По словам координатора, еще один удар пришелся по железнодорожной подстанции в Сидельниково Днепропетровской области. Там же находится нефтебаза для заправки дизельных тепловозов.
Ранее в николаевском подполье сообщили об ударе по припортовой зоне в Одесской области. По словам Лебедева, был атакован склад боеприпасов ВСУ, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.