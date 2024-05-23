В ЯНАО подросток из Тюмени и его товарищи жестоко расправились с вахтовиком

В Новом Уренгое (ЯНАО), трое жителей Тюмени, в числе которых был 16-летний подросток, совершили жестокое убийство вахтовика из Омска. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Трое жителей Тюменской области, один из которых является несовершеннолетним, находясь на железнодорожном вокзале, познакомились с 44-летним вахтовиком из Омской области. Объединившись, мужчины организовали застолье, в ходе которого между ними и гостем возник конфликт. Жители Тюменской области втроем избили потерпевшего, нанося ему с особой жестокостью кулаками, ногами и предметами удары в различные части тела», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Происшествие произошло 21 апреля. От источников в силовых структурах корреспонденту агентства стали известны подробности. Помимо 16-летнего подростка в состав компании входили 18-летний юноша и 37-летний мужчина, они нелегально работали и проживали на территории закрытого на ремонт детского сада. В ходе пьяного застолья, омчанин заснул на кровати подростка, что привело последнего в ярость и он начал избивать вахтовика. К нему присоединились и другие участники.
Тело вахтовика, со следами побоев и пыток, обнаружили утром рабочие, проживающие в других помещениях детского сада. Они сообщили в полицию и тюменцев задержали.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу ведомства с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
В настоящее время, подозреваемые находятся под стражей. Расследованием уголовного дела по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, по предварительному сговору» занимаются следователи окружного СУ СКР.
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