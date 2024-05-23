Свердловским депутатам запретили покидать регион ради «судьбоносного» заседания

Внеочередное заседание свердловского заксобрания намечено на 6 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, телефон, заксобрание свердловской области, портфель чиновника
Точную информацию о целях внеочередного заседания депутатам до сих пор не озвучили, говорит источник Фото:

Внеочередное заседание свердловского заксобрания, которое уже обросло самыми разными версиями, предварительно намечено на 6 июня, рассказал URA.RU информированный источник. По его словам, депутатов попросили не разъезжаться.

Не имея точной информации о повестке заседания, парламентарии между собой обсуждают, что, возможно, придется объявлять о досрочных губернаторских выборах. Эту версию агентство впервые озвучило 17 мая. Была и вторая: на внеочередном заседании планируется утвердить поправки в областной бюджет. Однако глава минфина Александр Старков ее в частных беседах опровергал.

«Внеочередное заседание, если понадобится, будет посвящено модернизации налоговой системы», — уточнил информированный источник URA.RU. Спикер заксо Людмила Бабушкина в беседе с корреспондентом информацию о внеочередном заседании и вовсе не подтвердила.

На прошлой неделе источники агентства сообщали, что губернатор Евгений Куйвашев дал понять окружению, что продолжит работу на благо Свердловской области. Одни слышали это от него еще в середине апреля, другие — в начале мая.

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Внеочередное заседание свердловского заксобрания, которое уже обросло самыми разными версиями, предварительно намечено на 6 июня, рассказал URA.RU информированный источник. По его словам, депутатов попросили не разъезжаться. Не имея точной информации о повестке заседания, парламентарии между собой обсуждают, что, возможно, придется объявлять о досрочных губернаторских выборах. Эту версию агентство впервые озвучило 17 мая. Была и вторая: на внеочередном заседании планируется утвердить поправки в областной бюджет. Однако глава минфина Александр Старков ее в частных беседах опровергал. «Внеочередное заседание, если понадобится, будет посвящено модернизации налоговой системы», — уточнил информированный источник URA.RU. Спикер заксо Людмила Бабушкина в беседе с корреспондентом информацию о внеочередном заседании и вовсе не подтвердила. На прошлой неделе источники агентства сообщали, что губернатор Евгений Куйвашев дал понять окружению, что продолжит работу на благо Свердловской области. Одни слышали это от него еще в середине апреля, другие — в начале мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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