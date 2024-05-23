Свердловским депутатам запретили покидать регион ради «судьбоносного» заседания

Внеочередное заседание свердловского заксобрания, которое уже обросло самыми разными версиями, предварительно намечено на 6 июня, рассказал URA.RU информированный источник. По его словам, депутатов попросили не разъезжаться.
Не имея точной информации о повестке заседания, парламентарии между собой обсуждают, что, возможно, придется объявлять о досрочных губернаторских выборах. Эту версию агентство впервые озвучило 17 мая. Была и вторая: на внеочередном заседании планируется утвердить поправки в областной бюджет. Однако глава минфина Александр Старков ее в частных беседах опровергал.
«Внеочередное заседание, если понадобится, будет посвящено модернизации налоговой системы», — уточнил информированный источник URA.RU. Спикер заксо Людмила Бабушкина в беседе с корреспондентом информацию о внеочередном заседании и вовсе не подтвердила.
На прошлой неделе источники агентства сообщали, что губернатор Евгений Куйвашев дал понять окружению, что продолжит работу на благо Свердловской области. Одни слышали это от него еще в середине апреля, другие — в начале мая.
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