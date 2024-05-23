Президент ОАЭ наградил помощника Путина орденом Заида II первой степени

24 мая 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Награду Эдельгериев получил за успешное проведение статусного мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян вручил орденом Заида II первой степени помощнику президента РФ Владимира Путина Абубакару Эдельгериеву. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Орден вручен за вклад в успешное проведение Всемирной конференции по климату в декабре 2023 года. Факт награждения символизирует деятельное участие российской делегации под руководством Абубакара Сайд-Хусейновича в выработке правил глобального климатического регулирования и декарбонизации мировой экономики», — сообщил Рамзан Кадыров. По его словам, это событие в очередной раз подчеркивает братский и доверительный характер отношений России и ОАЭ. Кадыров также поздравил Абубакара Эдельгериева с присуждением ордена. Ранее президент России Владимир Путин наградил лидера Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду он получил за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян вручил орденом Заида II первой степени помощнику президента РФ Владимира Путина Абубакару Эдельгериеву. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Орден вручен за вклад в успешное проведение Всемирной конференции по климату в декабре 2023 года. Факт награждения символизирует деятельное участие российской делегации под руководством Абубакара Сайд-Хусейновича в выработке правил глобального климатического регулирования и декарбонизации мировой экономики», — сообщил Рамзан Кадыров. По его словам, это событие в очередной раз подчеркивает братский и доверительный характер отношений России и ОАЭ. Кадыров также поздравил Абубакара Эдельгериева с присуждением ордена. Ранее президент России Владимир Путин наградил лидера Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду он получил за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности страны.