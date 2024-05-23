Президент ОАЭ наградил помощника Путина орденом Заида II первой степени

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян вручил орденом Заида II первой степени помощнику президента РФ Владимира Путина Абубакару Эдельгериеву. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Орден вручен за вклад в успешное проведение Всемирной конференции по климату в декабре 2023 года. Факт награждения символизирует деятельное участие российской делегации под руководством Абубакара Сайд-Хусейновича в выработке правил глобального климатического регулирования и декарбонизации мировой экономики», — сообщил Рамзан Кадыров.
По его словам, это событие в очередной раз подчеркивает братский и доверительный характер отношений России и ОАЭ. Кадыров также поздравил Абубакара Эдельгериева с присуждением ордена.
Ранее президент России Владимир Путин наградил лидера Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду он получил за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности страны.
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