23 мая 2024

Президент ОАЭ наградил помощника Путина орденом Заида II первой степени

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Научно-технический совет корпорации "Тактически-ракетное вооружение". Курган, депутат, чиновники, аплодисменты
Награду Эдельгериев получил за успешное проведение статусного мероприятия Фото:

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян вручил орденом Заида II первой степени помощнику президента РФ Владимира Путина Абубакару Эдельгериеву. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Орден вручен за вклад в успешное проведение Всемирной конференции по климату в декабре 2023 года. Факт награждения символизирует деятельное участие российской делегации под руководством Абубакара Сайд-Хусейновича в выработке правил глобального климатического регулирования и декарбонизации мировой экономики», — сообщил Рамзан Кадыров.

По его словам, это событие в очередной раз подчеркивает братский и доверительный характер отношений России и ОАЭ. Кадыров также поздравил Абубакара Эдельгериева с присуждением ордена.

Ранее президент России Владимир Путин наградил лидера Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду он получил за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности страны.

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Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян вручил орденом Заида II первой степени помощнику президента РФ Владимира Путина Абубакару Эдельгериеву. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Орден вручен за вклад в успешное проведение Всемирной конференции по климату в декабре 2023 года. Факт награждения символизирует деятельное участие российской делегации под руководством Абубакара Сайд-Хусейновича в выработке правил глобального климатического регулирования и декарбонизации мировой экономики», — сообщил Рамзан Кадыров. По его словам, это событие в очередной раз подчеркивает братский и доверительный характер отношений России и ОАЭ. Кадыров также поздравил Абубакара Эдельгериева с присуждением ордена. Ранее президент России Владимир Путин наградил лидера Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду он получил за вклад в укрепление российской государственности и обороноспособности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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