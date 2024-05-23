В Екатеринбурге бродячие собаки покусали девушку

В Екатеринбурге на улице Соболева, 25 бродячие собаки покусали девушку, которая гуляла с сыном. Информация об этом появилась в СМИ.
«Я шла — и резко услышала лай из дальнего угла. На нас накинулись две дикие чипированные собаки. Я была в шоке, отвернулась и стояла, надеясь, что они не тронут нас с сыном. Собака укусила меня за ноги три раза и убежала», — рассказала девушка E1.ru.
По ее словам, инцидент произошел в прогулочной зоне возле госпиталя на Соболева, 25. Она отметила, что это не дикая территория, а ухоженная зона с асфальтированными дорожками. В тексте уточняется, что пострадавшая зафиксировала травмы и написала заявление в полицию. Она надеется, что территорию обезопасят.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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