23 мая 2024

В Екатеринбурге бродячие собаки покусали девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка надеется, что территорию обезопасят от собак (архивное фото)
Девушка надеется, что территорию обезопасят от собак (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Соболева, 25 бродячие собаки покусали девушку, которая гуляла с сыном. Информация об этом появилась в СМИ.

«Я шла — и резко услышала лай из дальнего угла. На нас накинулись две дикие чипированные собаки. Я была в шоке, отвернулась и стояла, надеясь, что они не тронут нас с сыном. Собака укусила меня за ноги три раза и убежала», — рассказала девушка E1.ru.

По ее словам, инцидент произошел в прогулочной зоне возле госпиталя на Соболева, 25. Она отметила, что это не дикая территория, а ухоженная зона с асфальтированными дорожками. В тексте уточняется, что пострадавшая зафиксировала травмы и написала заявление в полицию. Она надеется, что территорию обезопасят.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на улице Соболева, 25 бродячие собаки покусали девушку, которая гуляла с сыном. Информация об этом появилась в СМИ. «Я шла — и резко услышала лай из дальнего угла. На нас накинулись две дикие чипированные собаки. Я была в шоке, отвернулась и стояла, надеясь, что они не тронут нас с сыном. Собака укусила меня за ноги три раза и убежала», — рассказала девушка E1.ru. По ее словам, инцидент произошел в прогулочной зоне возле госпиталя на Соболева, 25. Она отметила, что это не дикая территория, а ухоженная зона с асфальтированными дорожками. В тексте уточняется, что пострадавшая зафиксировала травмы и написала заявление в полицию. Она надеется, что территорию обезопасят. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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