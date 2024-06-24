Замглавы Екатеринбурга внезапно ушел в отпуск — перед важной речью мэра

Срочный отъезд вице-мэра Екатеринбурга озадачил окружение Орлова

24 июня 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Алексей Бубнов отдыхает с 24 июня Фото: Илья Московец © URA.RU Во власти Екатеринбурга обсуждают срочный внеплановый отпуск вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова прямо перед отчетом главы города Алексея Орлова перед думой. Высказываются две версии. Согласно первой, Бубнов решил спастись от критики и неудобных вопросов со стороны депутатов. В то время как ближайшее окружение топ-чиновника это опровергает. Орлов расскажет думе, что он и его команда делали в 2023 году, на заседании 25 июня. Депутаты поставят ему оценку. Особой интриги вокруг этого нет: на прошлой неделе думские комиссии приняли отчет без скандалов. Эта позиция была кулуарно подтверждена на закрытой встрече на площадке думы 24 июня. Неразрешенным выглядит лишь один проблемный вопрос — с ремонтом межквартальных проездов. Его дважды за последнее время — причем в присущих ему жестких формулировках — на заседаниях поднимал депутат Александр Колесников, директор УК «РЭМП Железнодорожного района», глава думской комиссии по горхозу. Он отсылал к некоему обещанию Бубнова, данному депутатам в присутствии Орлова. И утверждал, что оно не выполняется. 18 июня на заседании комиссии Бубнов постарался объяснить депутату, что возможности чиновников в данном случае ограничены: они могут тратить средства лишь на работы на муниципальных землях, и там, где это возможно, ремонты планируются или уже проходят. «Сразу после того заседания Бубнов попросился в отпуск с 24 июня — возможно, опасаясь повторной публичной критики. Орлов заявление согласовал», — поделился первый информированный источник. Второй собеседник — близкий к Бубнову — заявил, что причина в другом: «Возникли личные обстоятельства». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во власти Екатеринбурга обсуждают срочный внеплановый отпуск вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова прямо перед отчетом главы города Алексея Орлова перед думой. Высказываются две версии. Согласно первой, Бубнов решил спастись от критики и неудобных вопросов со стороны депутатов. В то время как ближайшее окружение топ-чиновника это опровергает. Орлов расскажет думе, что он и его команда делали в 2023 году, на заседании 25 июня. Депутаты поставят ему оценку. Особой интриги вокруг этого нет: на прошлой неделе думские комиссии приняли отчет без скандалов. Эта позиция была кулуарно подтверждена на закрытой встрече на площадке думы 24 июня. Неразрешенным выглядит лишь один проблемный вопрос — с ремонтом межквартальных проездов. Его дважды за последнее время — причем в присущих ему жестких формулировках — на заседаниях поднимал депутат Александр Колесников, директор УК «РЭМП Железнодорожного района», глава думской комиссии по горхозу. Он отсылал к некоему обещанию Бубнова, данному депутатам в присутствии Орлова. И утверждал, что оно не выполняется. 18 июня на заседании комиссии Бубнов постарался объяснить депутату, что возможности чиновников в данном случае ограничены: они могут тратить средства лишь на работы на муниципальных землях, и там, где это возможно, ремонты планируются или уже проходят. «Сразу после того заседания Бубнов попросился в отпуск с 24 июня — возможно, опасаясь повторной публичной критики. Орлов заявление согласовал», — поделился первый информированный источник. Второй собеседник — близкий к Бубнову — заявил, что причина в другом: «Возникли личные обстоятельства».