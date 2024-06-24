Мэр Екатеринбурга назвал условие для удорожания проезда

В Екатеринбурге пока не будут поднимать стоимость проезда
Стоимость проезда в Екатеринбурге может подняться только после положительных изменений в транспортной реформе города, которые оценят жители. Об этом в ходе отчетного доклада на заседании гордумы 25 июня рассказал глава города Алексей Орлов.
«Администрация Екатеринбурга считает неправильным поднимать стоимость проезда для жителей, пока сами жители не заметят позитивных изменений в вопросе оказания транспортных услуг. Чтобы достичь желаемых результатов, в течение год были проведены достаточно серьезные мероприятия», — заявил Алексей Орлов.
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