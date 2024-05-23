Челябинские депутаты обсудили, как вернуть трактористов в село

Депутаты заксобрания Челябинска: нужно создавать комфортные условия в селах

24 мая 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

В техникумах региона обучаются 1700 будущих трактористов и машинистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты комитета заксобрания Челябинской области по аграрной политике обсудили, почему выпускники сельхозтехникумов не хотят возвращаться в село и меры господдержки образовательных учреждений, готовящих специалистов для сельхозпредприятий. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе ЗСО. «Для обеспечения АПК специалистами в семи учебных учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области реализуются программы подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин. За счет средств областного бюджета этим специальностям обучаются 1700 молодых людей. Несмотря на имеющиеся возможности по обучению специалистов, на сельхозпредприятиях региона их по-прежнему не хватает. Выпускники предпочитают не возвращаться в села», — сообщили в пресс-службе заксобрания. По мнению депутатов, это являет собой большую проблему, решать которую необходимо в комплексе. Мало обучить, нужно создавать комфортные условия в сельской местности для того, чтобы специалист захотел там жить и работать. А это и жилье, и дороги, и связь, и многое другое. Комитет Законодательного собрания по аграрной политике постановил организовать в ближайшем будущем предметное обсуждение проблемы с участием представителей различных ведомств, чтобы сообща найти пути ее решения. Между тем, работа по оснащению образовательных организаций современным оборудованием ведется большая. С 2021 по 2023 годы шесть учреждений обновили материально-техническую базу за счет средств федерального и областного бюджетов на сумму более 76 млн рублей. Так, в Южно-Уральском агропромышленном техникуме создано пять различных мастерских: по эксплуатации сельхозмашин, геномной инженерии, ветеринарии и другие. Верхнеуфалейский агротехнический техникум получил оборудование для двух мастерских, одна из которых предназначена для обучения промышленному садоводству. В школах области отрыты 27 аграрных классов, где обучаются 420 детей по естественнонаучному профилю. Депутаты согласились, что работу по обновлению материальной базы сельхозтехникумов и профильных классов школ необходимо продолжать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты комитета заксобрания Челябинской области по аграрной политике обсудили, почему выпускники сельхозтехникумов не хотят возвращаться в село и меры господдержки образовательных учреждений, готовящих специалистов для сельхозпредприятий. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе ЗСО. «Для обеспечения АПК специалистами в семи учебных учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области реализуются программы подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин. За счет средств областного бюджета этим специальностям обучаются 1700 молодых людей. Несмотря на имеющиеся возможности по обучению специалистов, на сельхозпредприятиях региона их по-прежнему не хватает. Выпускники предпочитают не возвращаться в села», — сообщили в пресс-службе заксобрания. По мнению депутатов, это являет собой большую проблему, решать которую необходимо в комплексе. Мало обучить, нужно создавать комфортные условия в сельской местности для того, чтобы специалист захотел там жить и работать. А это и жилье, и дороги, и связь, и многое другое. Комитет Законодательного собрания по аграрной политике постановил организовать в ближайшем будущем предметное обсуждение проблемы с участием представителей различных ведомств, чтобы сообща найти пути ее решения. Между тем, работа по оснащению образовательных организаций современным оборудованием ведется большая. С 2021 по 2023 годы шесть учреждений обновили материально-техническую базу за счет средств федерального и областного бюджетов на сумму более 76 млн рублей. Так, в Южно-Уральском агропромышленном техникуме создано пять различных мастерских: по эксплуатации сельхозмашин, геномной инженерии, ветеринарии и другие. Верхнеуфалейский агротехнический техникум получил оборудование для двух мастерских, одна из которых предназначена для обучения промышленному садоводству. В школах области отрыты 27 аграрных классов, где обучаются 420 детей по естественнонаучному профилю. Депутаты согласились, что работу по обновлению материальной базы сельхозтехникумов и профильных классов школ необходимо продолжать.