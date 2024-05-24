24 мая 2024

В Каменске-Уральском поймали судимую свердловчанку, ударившую знакомого ножом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция продолжает следственные действия в отношении свердловчанки
Полиция продолжает следственные действия в отношении свердловчанки Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) поймали женщину, подозреваемую в том, что она дважды ударила ножом знакомого во время застолья с распитием спиртного. Ранее свердловчанка была судима несколько раз, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».

«Мужчина и женщина вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора. Местная жительница схватилась за нож и не менее двух раз ударила своего знакомого... На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, которая установила подозреваемую в совершении преступления — местную жительницу 1986 года рождения», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте».

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. В прошлом женщина уже была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью и преступление в сфере оборота наркотиков. Из колонии освободилась в 2022 году. Сейчас полиция продолжает проводить все следственные действия.

Подозреваемая вышла из колонии в 2022 году
Подозреваемая вышла из колонии в 2022 году
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) поймали женщину, подозреваемую в том, что она дважды ударила ножом знакомого во время застолья с распитием спиртного. Ранее свердловчанка была судима несколько раз, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». «Мужчина и женщина вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора. Местная жительница схватилась за нож и не менее двух раз ударила своего знакомого... На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, которая установила подозреваемую в совершении преступления — местную жительницу 1986 года рождения», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте». По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. В прошлом женщина уже была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью и преступление в сфере оборота наркотиков. Из колонии освободилась в 2022 году. Сейчас полиция продолжает проводить все следственные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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