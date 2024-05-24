В Каменске-Уральском (Свердловская область) поймали женщину, подозреваемую в том, что она дважды ударила ножом знакомого во время застолья с распитием спиртного. Ранее свердловчанка была судима несколько раз, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».
«Мужчина и женщина вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора. Местная жительница схватилась за нож и не менее двух раз ударила своего знакомого... На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, которая установила подозреваемую в совершении преступления — местную жительницу 1986 года рождения», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте».
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. В прошлом женщина уже была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью и преступление в сфере оборота наркотиков. Из колонии освободилась в 2022 году. Сейчас полиция продолжает проводить все следственные действия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!