ЦБ придумал способ обезопасить инвесторов от крупных потерь

ЦБ РФ предложил установить ограничения для операций на финансовых маркетплейсах
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Лимит для совершения операций со сложными финансовыми инструментами без тестирования составил шесть миллионов рублей, заявили в ЦБ РФ Фото:

Банк России установил порог суммы сделки для операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах, при котором не нужно проходить тестирования. В 2024 году он составляет шесть миллионов рублей, в 2025 году его повысят. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит шесть миллионов рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей», — говорится в сообщении Банка России. Информацию передает ТАСС.

Целью нововведения является защита неопытных инвесторов от потенциальных потерь, а также синхронизация порога суммы сделки с критериями для квалифицированных инвесторов. ЦБ РФ полагает, что инвесторы, совершающие крупные покупки, обладают достаточным опытом и финансовой подушкой безопасности для принятия рисков.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна предоставит льготы инвесторам из Китая для локализации производства в РФ. Также он добавил, что российская сторона может снабжать китайскую экономику экологически чистой доступной энергией.

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Банк России установил порог суммы сделки для операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах, при котором не нужно проходить тестирования. В 2024 году он составляет шесть миллионов рублей, в 2025 году его повысят. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. «Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит шесть миллионов рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей», — говорится в сообщении Банка России. Информацию передает ТАСС. Целью нововведения является защита неопытных инвесторов от потенциальных потерь, а также синхронизация порога суммы сделки с критериями для квалифицированных инвесторов. ЦБ РФ полагает, что инвесторы, совершающие крупные покупки, обладают достаточным опытом и финансовой подушкой безопасности для принятия рисков. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна предоставит льготы инвесторам из Китая для локализации производства в РФ. Также он добавил, что российская сторона может снабжать китайскую экономику экологически чистой доступной энергией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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