ЦБ придумал способ обезопасить инвесторов от крупных потерь

Банк России установил порог суммы сделки для операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах, при котором не нужно проходить тестирования. В 2024 году он составляет шесть миллионов рублей, в 2025 году его повысят. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит шесть миллионов рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей», — говорится в сообщении Банка России. Информацию передает ТАСС.
Целью нововведения является защита неопытных инвесторов от потенциальных потерь, а также синхронизация порога суммы сделки с критериями для квалифицированных инвесторов. ЦБ РФ полагает, что инвесторы, совершающие крупные покупки, обладают достаточным опытом и финансовой подушкой безопасности для принятия рисков.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна предоставит льготы инвесторам из Китая для локализации производства в РФ. Также он добавил, что российская сторона может снабжать китайскую экономику экологически чистой доступной энергией.
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