ЦБ придумал способ обезопасить инвесторов от крупных потерь

ЦБ РФ предложил установить ограничения для операций на финансовых маркетплейсах

27 мая 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Лимит для совершения операций со сложными финансовыми инструментами без тестирования составил шесть миллионов рублей, заявили в ЦБ РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России установил порог суммы сделки для операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах, при котором не нужно проходить тестирования. В 2024 году он составляет шесть миллионов рублей, в 2025 году его повысят. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. «Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит шесть миллионов рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей», — говорится в сообщении Банка России. Информацию передает ТАСС. Целью нововведения является защита неопытных инвесторов от потенциальных потерь, а также синхронизация порога суммы сделки с критериями для квалифицированных инвесторов. ЦБ РФ полагает, что инвесторы, совершающие крупные покупки, обладают достаточным опытом и финансовой подушкой безопасности для принятия рисков. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна предоставит льготы инвесторам из Китая для локализации производства в РФ. Также он добавил, что российская сторона может снабжать китайскую экономику экологически чистой доступной энергией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк России установил порог суммы сделки для операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах, при котором не нужно проходить тестирования. В 2024 году он составляет шесть миллионов рублей, в 2025 году его повысят. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. «Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит шесть миллионов рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей», — говорится в сообщении Банка России. Информацию передает ТАСС. Целью нововведения является защита неопытных инвесторов от потенциальных потерь, а также синхронизация порога суммы сделки с критериями для квалифицированных инвесторов. ЦБ РФ полагает, что инвесторы, совершающие крупные покупки, обладают достаточным опытом и финансовой подушкой безопасности для принятия рисков. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна предоставит льготы инвесторам из Китая для локализации производства в РФ. Также он добавил, что российская сторона может снабжать китайскую экономику экологически чистой доступной энергией.