27 мая 2024

Таможенники не пустили в Челябинскую область тонну узбекской черешни и абрикосов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможня, фрукты. Челябинск, продукты, таможня, фрукты, продовольствие, ягоды, черешня, таможенный пост, фитосанитарный контроль, россельзхознадзор
Причиной запрета на ввоз стало несоответствие веса партии заявленному в документах Фото:

В Челябинскую область не пропустили тонну абрикосов, черешни и перца из Узбекистана. Вес партий был выше, чем заявлен в декларации, сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе Челябинской таможни.

«Выявлено несоответствие фактического веса с заявленным. Общий вес незаконно ввезенной продукции составил 1070 килограммов. По словам представителя, в транспортное средство ошибочно загрузили излишнее количество абрикосов,черешни и перца», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

На перевозчика возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недостоверное декларирование товаров). Ему грозит штраф.

Накануне в Челябинск ввезли 15 партий абрикосов, слив и черешни. Груз поступил на склад временного хранения до результатов лабораторных проверок Россельхознадзора.

Челябинские таможенники остановили незаконный ввоз партии черешни и абрикосов
Челябинские таможенники остановили незаконный ввоз партии черешни и абрикосов
Вес груза оказался больше, чем заявлено в документах
Вес груза оказался больше, чем заявлено в документах

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В Челябинскую область не пропустили тонну абрикосов, черешни и перца из Узбекистана. Вес партий был выше, чем заявлен в декларации, сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе Челябинской таможни. «Выявлено несоответствие фактического веса с заявленным. Общий вес незаконно ввезенной продукции составил 1070 килограммов. По словам представителя, в транспортное средство ошибочно загрузили излишнее количество абрикосов,черешни и перца», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На перевозчика возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недостоверное декларирование товаров). Ему грозит штраф. Накануне в Челябинск ввезли 15 партий абрикосов, слив и черешни. Груз поступил на склад временного хранения до результатов лабораторных проверок Россельхознадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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