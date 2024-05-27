Общество Таможенники не пустили в Челябинскую область тонну узбекской черешни и абрикосов. Фото 28 мая 2024 в 10:21 Размер текста - 17 + Причиной запрета на ввоз стало несоответствие веса партии заявленному в документах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область не пропустили тонну абрикосов, черешни и перца из Узбекистана. Вес партий был выше, чем заявлен в декларации, сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе Челябинской таможни. «Выявлено несоответствие фактического веса с заявленным. Общий вес незаконно ввезенной продукции составил 1070 килограммов. По словам представителя, в транспортное средство ошибочно загрузили излишнее количество абрикосов,черешни и перца», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На перевозчика возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недостоверное декларирование товаров). Ему грозит штраф. Накануне в Челябинск ввезли 15 партий абрикосов, слив и черешни. Груз поступил на склад временного хранения до результатов лабораторных проверок Россельхознадзора. Челябинские таможенники остановили незаконный ввоз партии черешни и абрикосов фото: пресс-служба Челябинской таможни Вес груза оказался больше, чем заявлено в документах фото: пресс-служба Челябинской таможни Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинскую область не пропустили тонну абрикосов, черешни и перца из Узбекистана. Вес партий был выше, чем заявлен в декларации, сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе Челябинской таможни. «Выявлено несоответствие фактического веса с заявленным. Общий вес незаконно ввезенной продукции составил 1070 килограммов. По словам представителя, в транспортное средство ошибочно загрузили излишнее количество абрикосов,черешни и перца», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На перевозчика возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недостоверное декларирование товаров). Ему грозит штраф. Накануне в Челябинск ввезли 15 партий абрикосов, слив и черешни. Груз поступил на склад временного хранения до результатов лабораторных проверок Россельхознадзора. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям