В Челябинскую область не пропустили тонну абрикосов, черешни и перца из Узбекистана. Вес партий был выше, чем заявлен в декларации, сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе Челябинской таможни.
«Выявлено несоответствие фактического веса с заявленным. Общий вес незаконно ввезенной продукции составил 1070 килограммов. По словам представителя, в транспортное средство ошибочно загрузили излишнее количество абрикосов,черешни и перца», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
На перевозчика возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недостоверное декларирование товаров). Ему грозит штраф.
Накануне в Челябинск ввезли 15 партий абрикосов, слив и черешни. Груз поступил на склад временного хранения до результатов лабораторных проверок Россельхознадзора.
Челябинские таможенники остановили незаконный ввоз партии черешни и абрикосов
фото: пресс-служба Челябинской таможни
Вес груза оказался больше, чем заявлено в документах
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В Челябинскую область не пропустили тонну абрикосов, черешни и перца из Узбекистана. Вес партий был выше, чем заявлен в декларации, сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе Челябинской таможни. «Выявлено несоответствие фактического веса с заявленным. Общий вес незаконно ввезенной продукции составил 1070 килограммов. По словам представителя, в транспортное средство ошибочно загрузили излишнее количество абрикосов,черешни и перца», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На перевозчика возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недостоверное декларирование товаров). Ему грозит штраф. Накануне в Челябинск ввезли 15 партий абрикосов, слив и черешни. Груз поступил на склад временного хранения до результатов лабораторных проверок Россельхознадзора.