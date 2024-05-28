На пост мэра Копейска претендуют полный тезка главы Магнитогорска и отстраненный депутат

В Копейске (Челябинская область) допустили к участию в конкурсе на пост мэра пятерых человек. Среди них — полный тезка мэра Магнитогорска и депутат местного горсобрания, в прошлом году лишенный полномочий, сообщили URA.RU в конкурсной комиссии.
«К участию в конкурсе допущены пять человек. Это глава села Миасское — райцентра соседнего с Копейском Красноармейского района Сергей Бердников (полный тезка главы Магнитогорска), а также замдиректора по финансам управляющей компании „ЖУК“, экс-депутат горсобрания Елена Завражная. Также зарегистрированным кандидатом стала врио главы Копейска, пять лет отработавшая замом по соцразвитию Светлана Логанова», — сообщили в комиссии.
Еще один кандидат — директор школы № 44 Сергей Типушков — параллельно заявился и выиграл праймериз «Единой России» по одному из округов на довыборах в горсобрание, которые состоятся 8 сентября. Пятый кандидат — Мария Петухова — ранее в публичной политике Копейска замечена не была.
Сам конкурс состоится 4 июня. На нем из пяти претендентов комиссией будет отобрано не менее двух наиболее достойных кандидатов. Из их числа депутаты горсобрания в июне выберут будущего мэра Копейска.
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