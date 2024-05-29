Челябинским выпускникам рассказали, как поменять предмет на ЕГЭ

Челябинский минобр сообщил, как выпускникам поменять предмет перед сдачей ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, экзамен, тест, география, школа45, класс для егэ
Выпускники уже начали сдавать ЕГЭ Фото:

В Челябинской области выпускники могут поменять предмет перед сдачей единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минобра.

«Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении об участии в экзаменах учебных предметов только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. Для этого они обращаются в Общественную приемную Государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА не позднее, чем за две недели до соответствующего экзамена», — уточнили в пресс-службе организации.

Такая ситуация произошла у выпускника 11 класса одной из челябинских школ. Ему по ошибке вписали в перечень предметов для сдачи биологию и химию вместо выбранных школьником информатики и физики.

«21 мая 2024 года от органа местного самоуправления поступило ходатайство в комиссию, которое было удовлетворено. Перечень учебных предметов для сдачи ЕГЭ участнику был изменен», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Ранее URA.RU сообщало о том, что одиннадцатикласснику перепутали предметы для сдачи итоговой аттестации. Как рассказала детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова, после обращения мамы они оперативно обратились в минобр и сумели вовремя помочь выпускнику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области выпускники могут поменять предмет перед сдачей единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минобра. «Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении об участии в экзаменах учебных предметов только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. Для этого они обращаются в Общественную приемную Государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА не позднее, чем за две недели до соответствующего экзамена», — уточнили в пресс-службе организации. Такая ситуация произошла у выпускника 11 класса одной из челябинских школ. Ему по ошибке вписали в перечень предметов для сдачи биологию и химию вместо выбранных школьником информатики и физики. «21 мая 2024 года от органа местного самоуправления поступило ходатайство в комиссию, которое было удовлетворено. Перечень учебных предметов для сдачи ЕГЭ участнику был изменен», — сообщили в пресс-службе регионального минобра. Ранее URA.RU сообщало о том, что одиннадцатикласснику перепутали предметы для сдачи итоговой аттестации. Как рассказала детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова, после обращения мамы они оперативно обратились в минобр и сумели вовремя помочь выпускнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...