29 мая 2024

Текслер предложил лимиты по инфраструктурным кредитам для регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, текслер алексей, топ
Свое предложение Текслер озвучил президенту РФ Фото:

Определение лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на шесть лет позволит регионам эффективнее планировать расходы. Это предложение озвучил президенту РФ Владимиру Путину глава комиссии Госсовета по экономике и финансам, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Предлагаем лимиты для регионов на шесть лет. Это позволит регионам планировать расходы, делать проектно-сметную документацию, осуществлять выборку средств», — заявил губернатор.

По словам Текслера, 50% лимитов ИБК необходимо распределять на проекты ЖКХ. Оставшиеся 50% на иные проекты, в том числе в опорных населенных пунктах. Он добавил, что в совокупности все механизмы ИБК позволят обеспечить финансирование расходов на достижение национальных целей развития.

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Определение лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на шесть лет позволит регионам эффективнее планировать расходы. Это предложение озвучил президенту РФ Владимиру Путину глава комиссии Госсовета по экономике и финансам, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Предлагаем лимиты для регионов на шесть лет. Это позволит регионам планировать расходы, делать проектно-сметную документацию, осуществлять выборку средств», — заявил губернатор. По словам Текслера, 50% лимитов ИБК необходимо распределять на проекты ЖКХ. Оставшиеся 50% на иные проекты, в том числе в опорных населенных пунктах. Он добавил, что в совокупности все механизмы ИБК позволят обеспечить финансирование расходов на достижение национальных целей развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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