Текслер предложил лимиты по инфраструктурным кредитам для регионов

Определение лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на шесть лет позволит регионам эффективнее планировать расходы. Это предложение озвучил президенту РФ Владимиру Путину глава комиссии Госсовета по экономике и финансам, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Предлагаем лимиты для регионов на шесть лет. Это позволит регионам планировать расходы, делать проектно-сметную документацию, осуществлять выборку средств», — заявил губернатор.
По словам Текслера, 50% лимитов ИБК необходимо распределять на проекты ЖКХ. Оставшиеся 50% на иные проекты, в том числе в опорных населенных пунктах. Он добавил, что в совокупности все механизмы ИБК позволят обеспечить финансирование расходов на достижение национальных целей развития.
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