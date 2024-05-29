Свердловские власти затягивают исполнение путинского указа

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 29 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В свердловском правительстве до сих пор не составили дорожную карту по исполнению майского указа президента РФ Владимира Путина. Затягивает сроки областное Министерство экономики, которое сводит проекты всех министерств в единый пакет, рассказал URA.RU источник в кабмине.

С посланием к Федеральному собранию Путин обратился в конце февраля. Итогом его выступления стал указ «О национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Сразу после послания свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал министрам три дня, чтобы разработать проекты поручений по мотивам послания.

«Минэкономики уже второй месяц сводит все в единый пакет, пишет дорожную карту — кому, зачем, если итак все понятно? Остальные органы власти и муниципалитеты погрязли в рутинной работе», — описал ситуацию собеседник. На этом фоне он выделил областное министерство энергетики и ЖКХ, чей глава Николай Смирнов, не дожидаясь итогового документа, составил собственную дорожную карту, утвердил ее, назначил ответственных и уже даже начал реализовывать.

«Хотя вроде минЖКХ и так было, чем заниматься: подготовка к зиме, благоустройство, газификация. Смирнов уже отправился в округа: проводит совещания с главами, председателями дум, директорами коммунальных и промышленных предприятий», — добавил собеседник. Основная тема совещаний — как раз-таки реализация путинского указа. По линии Смирнова это модернизации систем ЖКХ, разработки на предприятиях инвестпрограмм, создание комфортной среды, газификация частных домов.

URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики региона с просьбой пояснить, действительно ли Минэк до сих пор верстает дорожную карту. Ответ будет опубликован, как только поступит.