В Шебекинском округе после атаки ВСУ погибло три человека

новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа в результате ракетного обстрела ВСУ погибло трое людей, один человек ранен. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.  

Также частично разрушено здание социального объекта.  Губернатор выехал на место и будет публиковать оперативную информацию. 

«На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны — идет работа по разбору завалов. Под завалами могут быть люди. Как только буду на месте — буду оперативно информировать» — Написал Гладков в своем telegram-канале. 

