Ученые предупредили о магнитных бурях 8 октября

В среду, 8 октября, сохраняется вероятность слабых геомагнитных возмущений и магнитных бурь. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Геомагнитная обстановка — на сутки сохраняется вероятность возмущений и слабых бурь», — говорится в официальном telegram-канале Лаборатории. Вспышечная активность на Солнце оценивается как слабо повышенная, но с тенденцией к снижению.
В течение последних суток геомагнитное поле оставалось слабо возмущенным. Утром 3 октября была зарегистрирована вспышка класса М1.5, которая сопровождалась выбросом облака плазмы. Как пояснили ученые, для того чтобы плазма могла покинуть пределы Солнца, ей необходимо развить высокую скорость, чтобы преодолеть гравитацию светила. В некоторых случаях облако плазмы движется медленно, но все же достигает Земли спустя 4–5 суток после вспышки. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН отмечает, что в настоящее время геомагнитная обстановка характеризуется как слабо возмущенная.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.