В Европе возник конфликт из-за нового пакета санкций против России

Венгрия и Словакия могут затормозить принятие нового пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщило издание EUObserver со ссылкой на дипломатов ЕС. По их данным, обсуждение ограничительных мер может затянуться до конца октября из-за позиции Братиславы.
«[Премьер Словакии Роберт Фицо] может дотянуть их (разговоры о санкциях против РФ — ред. URA.RU) до саммита (лидеров ЕС, намеченного на 23–24 октября — ред. URA.RU)», — приводит EUObserver слова одного из европейских дипломатов. По информации издания, Братислава рассчитывает получить уступки в рамках запланированного Брюсселем отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.
В Москве не раз заявляли, что Россия адаптировалась к санкционному давлению. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что такая политика наносит ущерб мировой экономике и направлена на ухудшение жизни миллионов людей.
Ранее Евросоюз подготовил новый, 19-й по счету пакет санкций. Он предполагает внесение в черный список еще 120 судов, якобы связанных с перевозкой российских энергоресурсов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.