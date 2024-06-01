Четыре основных вида рака кожи: признаки и причины возникновения

Онколог Ву: главной причиной рака кожи является чрезмерное УФ-облучение

01 июня 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Для профилактики рака кожи врачи советуют обезопасить себя при нахождении на солнце Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Воздействие солнца является основной причиной возникновения рака кожи. Врачи советуют проявить инициативу и защитить себя от ультрафиолетовых излучений, сообщается в материале одного из ведущих медицинских центров США Henry Ford Health. Ультрафиолетовое излучение вызывает четыре вида рака кожи: базальноклеточную карциному, плоскоклеточную карциному, меланому и карциному из клеток Меркеля. «Загар от лучей солнца может выглядеть великолепно, но в конечном итоге он наносит ущерб, который может привести к раку кожи. Врачи сходятся во мнении, что основной причиной возникновения рака является воздействие солнца», — передает американский портал ClickOnDetroit. Отмечается, что в трети случаев злокачественное новообразование развивается на голове и шее. Американский онколог Вивиан Ву в комментарии для статьи подчеркивает важность профилактики и контроля над заболеванием: «Не игнорируйте изменения кожи на лице, волосистой части головы, ушах и шее. Чем раньше будет обнаружен рак кожи, тем больше шансов на успешное лечение». Также специалист отмечает, что люди со светлой кожей подвергаются более высокому риску. Медицинский центр США приводит информацию о самых распространенных формах рака кожи. Базальноклеточная карцинома Наиболее распространенная форма рака в США. В основном, возникает на лице, ушах и шее. Основными признаками являются плоская кожа с чешуйчатым внешним видом и приподнятые участки белого и розового цвета с углублением посередине. Плоскоклеточная карцинома Второй по распространенности вид рака кожи в США. Может появляться на разных участках тела. Отличительными чертами выделяют шишки с корковыми, красными или чешуйчатыми пятнами, родинки и другие образования, меняющие размер или цвет. Также признаком рака кожи могут быть незаживающие коросты. Меланома Встречается реже, но является наиболее опасной формой рака, поскольку может распространиться на лимфатические узлы. Доктор Ву подчеркивает, что изменение цвета или размера родинок может сигнализировать о меланоме. Карцинома из клеток Меркеля Самый редкий по распространенности тип рака. Повышенному риску подвержены люди старше 70 лет. Поначалу образует безболезненные красные или фиолетовые шишки на коже, которые быстро растут и превращаются в прыщи. Врачи сходятся во мнении, что лучший способ предупредить развитие и возникновение рака кожи — обезопасить свое нахождение на солнце. Также онколог Вивиан Ву советует обращать внимание на любые изменения кожи. Ранее врачи рассказывали, как распознать рак кожи. Так, новые родинки и пятна могут сигнализировать о появлении злокачественного новообразования Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воздействие солнца является основной причиной возникновения рака кожи. Врачи советуют проявить инициативу и защитить себя от ультрафиолетовых излучений, сообщается в материале одного из ведущих медицинских центров США Henry Ford Health. Ультрафиолетовое излучение вызывает четыре вида рака кожи: базальноклеточную карциному, плоскоклеточную карциному, меланому и карциному из клеток Меркеля. «Загар от лучей солнца может выглядеть великолепно, но в конечном итоге он наносит ущерб, который может привести к раку кожи. Врачи сходятся во мнении, что основной причиной возникновения рака является воздействие солнца», — передает американский портал ClickOnDetroit. Отмечается, что в трети случаев злокачественное новообразование развивается на голове и шее. Американский онколог Вивиан Ву в комментарии для статьи подчеркивает важность профилактики и контроля над заболеванием: «Не игнорируйте изменения кожи на лице, волосистой части головы, ушах и шее. Чем раньше будет обнаружен рак кожи, тем больше шансов на успешное лечение». Также специалист отмечает, что люди со светлой кожей подвергаются более высокому риску. Медицинский центр США приводит информацию о самых распространенных формах рака кожи. Наиболее распространенная форма рака в США. В основном, возникает на лице, ушах и шее. Основными признаками являются плоская кожа с чешуйчатым внешним видом и приподнятые участки белого и розового цвета с углублением посередине. Второй по распространенности вид рака кожи в США. Может появляться на разных участках тела. Отличительными чертами выделяют шишки с корковыми, красными или чешуйчатыми пятнами, родинки и другие образования, меняющие размер или цвет. Также признаком рака кожи могут быть незаживающие коросты. Встречается реже, но является наиболее опасной формой рака, поскольку может распространиться на лимфатические узлы. Доктор Ву подчеркивает, что изменение цвета или размера родинок может сигнализировать о меланоме. Самый редкий по распространенности тип рака. Повышенному риску подвержены люди старше 70 лет. Поначалу образует безболезненные красные или фиолетовые шишки на коже, которые быстро растут и превращаются в прыщи. Врачи сходятся во мнении, что лучший способ предупредить развитие и возникновение рака кожи — обезопасить свое нахождение на солнце. Также онколог Вивиан Ву советует обращать внимание на любые изменения кожи. Ранее врачи рассказывали, как распознать рак кожи. Так, новые родинки и пятна могут сигнализировать о появлении злокачественного новообразования