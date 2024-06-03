Белоусов впервые появился в военной форме на совещании с Путиным. Скрин

03 июня 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Судя по видео с совещания Совбеза, Белоусов получил звание Генерала Армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые появился в форме на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Путин проводил совещание Совбеза, видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Судя по видео, Белоусов получил звание Генерала Армии. Обновлено в 20.00: в Минобороны РФ заявили URA.RU, что Белоусову не присваивалось воинское звание. У него есть классный чин — действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, что соответствует генералу армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые появился в форме на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Путин проводил совещание Совбеза, видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Судя по видео, Белоусов получил звание Генерала Армии. Обновлено в 20.00: в Минобороны РФ заявили URA.RU, что Белоусову не присваивалось воинское звание. У него есть классный чин — действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, что соответствует генералу армии.