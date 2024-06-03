Судя по видео с совещания Совбеза, Белоусов получил звание Генерала Армии
Новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые появился в форме на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Путин проводил совещание Совбеза, видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Судя по видео, Белоусов получил звание Генерала Армии.
Обновлено в 20.00: в Минобороны РФ заявили URA.RU, что Белоусову не присваивалось воинское звание. У него есть классный чин — действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, что соответствует генералу армии.
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