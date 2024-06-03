Белоусов впервые появился в военной форме на совещании с Путиным. Скрин

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Судя по видео с совещания Совбеза, Белоусов получил звание Генерала Армии Фото:

Новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые появился в форме на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Путин проводил совещание Совбеза, видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Судя по видео, Белоусов получил звание Генерала Армии.

Обновлено в 20.00: в Минобороны РФ заявили URA.RU, что Белоусову не присваивалось воинское звание. У него есть классный чин — действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, что соответствует генералу армии.

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Новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые появился в форме на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Путин проводил совещание Совбеза, видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Судя по видео, Белоусов получил звание Генерала Армии. Обновлено в 20.00: в Минобороны РФ заявили URA.RU, что Белоусову не присваивалось воинское звание. У него есть классный чин — действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, что соответствует генералу армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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