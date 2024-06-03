Названо время начала магнитной бури на Земле 4 июня

Астрофизики: магнитная буря 4 июня, предположительно, начнется около 19:00

04 июня 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Сильная магнитная буря на Земле ожидается 4 июня примерно в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН). «Сильнейшая магнитная буря накроет Землю во вторник, 4 июня. Причиной этому стали вспышки на Солнце», — сообщили в лаборатории. Уточняется, что в конце мая на Солнце произошло пять крупных вспышек, центр одного из этих взрывов находился очень близко от линии Солнце — Земля. Ранее сообщалось, что магнитные бури ожидаются 4 июня, 10 июня — незначительный шторм, а также 15 и 22 июня — бури средней силы. Наиболее сильная буря ожидается 23 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сильная магнитная буря на Земле ожидается 4 июня примерно в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН). «Сильнейшая магнитная буря накроет Землю во вторник, 4 июня. Причиной этому стали вспышки на Солнце», — сообщили в лаборатории. Уточняется, что в конце мая на Солнце произошло пять крупных вспышек, центр одного из этих взрывов находился очень близко от линии Солнце — Земля. Ранее сообщалось, что магнитные бури ожидаются 4 июня, 10 июня — незначительный шторм, а также 15 и 22 июня — бури средней силы. Наиболее сильная буря ожидается 23 июня.