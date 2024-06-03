03 июня 2024

Названо время начала магнитной бури на Земле 4 июня

Астрофизики: магнитная буря 4 июня, предположительно, начнется около 19:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильная магнитная буря на Земле ожидается 4 июня примерно в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

«Сильнейшая магнитная буря накроет Землю во вторник, 4 июня. Причиной этому стали вспышки на Солнце», — сообщили в лаборатории. Уточняется, что в конце мая на Солнце произошло пять крупных вспышек, центр одного из этих взрывов находился очень близко от линии Солнце — Земля.

Ранее сообщалось, что магнитные бури ожидаются 4 июня, 10 июня — незначительный шторм, а также 15 и 22 июня — бури средней силы. Наиболее сильная буря ожидается 23 июня.

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Сильная магнитная буря на Земле ожидается 4 июня примерно в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН). «Сильнейшая магнитная буря накроет Землю во вторник, 4 июня. Причиной этому стали вспышки на Солнце», — сообщили в лаборатории. Уточняется, что в конце мая на Солнце произошло пять крупных вспышек, центр одного из этих взрывов находился очень близко от линии Солнце — Земля. Ранее сообщалось, что магнитные бури ожидаются 4 июня, 10 июня — незначительный шторм, а также 15 и 22 июня — бури средней силы. Наиболее сильная буря ожидается 23 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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