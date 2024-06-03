В Челябинске исчезли популярные сорта хлеба

В ряде магазинов Челябинска пропали популярные сорта хлеба. Об этом URA.RU рассказала жительница города Татьяна Т.
«Ассортимент Первого хлебокомбината сузился. Первым пропал с прилавков хлеб „Рощинский“, затем „Станичный“. Белого хлеба во всех магазинах недостаточно, к вечеру могут остаться одни булки», — сообщила URA.RU челябинка.
Другие горожане уточнили, что в последнее время редко удается купить белый хлеб любого производителя, на прилавках лежит только «Уральский» и батоны. Многие отметили, что прежний ассортимент хлеба остался лишь в сетевых киосках.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Первого хлебокомбината. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.
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