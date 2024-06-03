03 июня 2024

В Челябинске исчезли популярные сорта хлеба

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд Роспотребнадзора в "Пятёрочке". Магнитогорск, продукты, хлеб, пятерочка, еда
В ряде магазинов Челябинска пропали сорта хлеба Фото:

В ряде магазинов Челябинска пропали популярные сорта хлеба. Об этом URA.RU рассказала жительница города Татьяна Т.

«Ассортимент Первого хлебокомбината сузился. Первым пропал с прилавков хлеб „Рощинский“, затем „Станичный“. Белого хлеба во всех магазинах недостаточно, к вечеру могут остаться одни булки», — сообщила URA.RU челябинка.

Другие горожане уточнили, что в последнее время редко удается купить белый хлеб любого производителя, на прилавках лежит только «Уральский» и батоны. Многие отметили, что прежний ассортимент хлеба остался лишь в сетевых киосках.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Первого хлебокомбината. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ряде магазинов Челябинска пропали популярные сорта хлеба. Об этом URA.RU рассказала жительница города Татьяна Т. «Ассортимент Первого хлебокомбината сузился. Первым пропал с прилавков хлеб „Рощинский“, затем „Станичный“. Белого хлеба во всех магазинах недостаточно, к вечеру могут остаться одни булки», — сообщила URA.RU челябинка. Другие горожане уточнили, что в последнее время редко удается купить белый хлеб любого производителя, на прилавках лежит только «Уральский» и батоны. Многие отметили, что прежний ассортимент хлеба остался лишь в сетевых киосках. URA.RU направило запрос в пресс-службу Первого хлебокомбината. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...