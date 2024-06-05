В Челябинске летом-2024 открыто десять платных и девять бесплатных пляжей

Летом -2024 года в Челябинске все пляжи оборудованы зонтиками, урнами, раздевалками, у водоемов дежурят матросы-спасатели
В Челябинске летом 2024 года открыли десять частных и девять общественных пляжей. Все они расположены на Первом озере, Шершневском водохранилище и озере Смолино. Об этом сообщили в пресс-службе УБЖ по региону.
«В Челябинске на первом озере находятся три общественных пляжа и один частный. На Шершневском водохранилище — три общественных и три частных, на озере Смолино три общественных и шесть частных», — сообщили в пресс-службе.
В 2024 году в Челябинске все пляжи оборудованы зонтиками, урнами, раздевалками. У озер дежурят матросы-спасатели.
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