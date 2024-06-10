Спортивный врач рассказал, кому категорически нельзя бегать, и предложил альтернативу

Врач Мелехин: людям с лишним весом не следует заниматься бегом

10 июня 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Бег может быть особенно вреден при проблемах с суставами, отметил врач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заниматься бегом не рекомендуется людям с лишним весом и больными суставами. Заменить его можно на велосипед и плавание — более безопасные для коленных суставов виды спорта. Об этом рассказал спортивный врач Илья Мелехин. «Если масса тела высокая, бегать точно нежелательно, потому что бегом, особенно по жесткой поверхности, по асфальту, вы практически мгновенно „убьете“ колени. <…> Лучше ходьба, пусть даже в высоком темпе, она для коленей менее губительна», — рассказал Илья Мелехин в разговоре с радио Sputnik . Эксперт считает, что кататься на велосипеде или заниматься плаванием более безопасно для коленных суставов, в том числе и при лишнем весе. В фитнес-клубах наиболее эффективными будут велотренажеры — при занятиях на них отсутствует элемент удара, нет прыжка и приземления, что сводит на нет нагрузку на суставы при избыточной массе тела. Также эксперт заявил, что в самокатах нет ничего хорошего. Это травмоопасное занятие, при котором нагрузка на тело человека распределяется неправильно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заниматься бегом не рекомендуется людям с лишним весом и больными суставами. Заменить его можно на велосипед и плавание — более безопасные для коленных суставов виды спорта. Об этом рассказал спортивный врач Илья Мелехин. «Если масса тела высокая, бегать точно нежелательно, потому что бегом, особенно по жесткой поверхности, по асфальту, вы практически мгновенно „убьете“ колени. <…> Лучше ходьба, пусть даже в высоком темпе, она для коленей менее губительна», — рассказал Илья Мелехин в разговоре с радио Sputnik. Эксперт считает, что кататься на велосипеде или заниматься плаванием более безопасно для коленных суставов, в том числе и при лишнем весе. В фитнес-клубах наиболее эффективными будут велотренажеры — при занятиях на них отсутствует элемент удара, нет прыжка и приземления, что сводит на нет нагрузку на суставы при избыточной массе тела. Также эксперт заявил, что в самокатах нет ничего хорошего. Это травмоопасное занятие, при котором нагрузка на тело человека распределяется неправильно.