«Это наше ноу-хау»: в России испытывают новое оружие против дронов

Российские специалисты успешно провели испытания нового личного кинетического орудия для уничтожения дронов «Изделие 545». Об этом сообщили в компании-разработчике проекта «Новые русские технологии».
«Мы провели испытания „Изделия 545“. Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 метров», — отметили в «Новых русских технологиях», их слова передает ТАСС. Представитель разработчика добавил, что корпус изделия выстреливается в сторону цели и поражает беспилотник при помощи специальных поражающих элементов. «Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это наше ноу-хау, защищенное патентами», — подчеркнули в компании.
На данный момент «Изделие 545» находится на стадии научной разработки. В компании отметили, что орудие отличается невысокой стоимостью производства и может стать доступным средством защиты для бойцов на передовой. По информации разработчиков, применение устройства приводит к поражению элементов связи беспилотного летательного аппарата, после чего дрон теряет управление и падает.
