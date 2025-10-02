«Это наше ноу-хау»: в России испытывают новое оружие против дронов

В России протестировали новый перехватчик дронов «Изделие 545»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские специалисты испытали орудие против дронов
Российские специалисты испытали орудие против дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские специалисты успешно провели испытания нового личного кинетического орудия для уничтожения дронов «Изделие 545». Об этом сообщили в компании-разработчике проекта «Новые русские технологии».

«Мы провели испытания „Изделия 545“. Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 метров», — отметили в «Новых русских технологиях», их слова передает ТАСС. Представитель разработчика добавил, что корпус изделия выстреливается в сторону цели и поражает беспилотник при помощи специальных поражающих элементов. «Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это наше ноу-хау, защищенное патентами», — подчеркнули в компании.

На данный момент «Изделие 545» находится на стадии научной разработки. В компании отметили, что орудие отличается невысокой стоимостью производства и может стать доступным средством защиты для бойцов на передовой. По информации разработчиков, применение устройства приводит к поражению элементов связи беспилотного летательного аппарата, после чего дрон теряет управление и падает.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские специалисты успешно провели испытания нового личного кинетического орудия для уничтожения дронов «Изделие 545». Об этом сообщили в компании-разработчике проекта «Новые русские технологии». «Мы провели испытания „Изделия 545“. Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 метров», — отметили в «Новых русских технологиях», их слова передает ТАСС. Представитель разработчика добавил, что корпус изделия выстреливается в сторону цели и поражает беспилотник при помощи специальных поражающих элементов. «Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это наше ноу-хау, защищенное патентами», — подчеркнули в компании. На данный момент «Изделие 545» находится на стадии научной разработки. В компании отметили, что орудие отличается невысокой стоимостью производства и может стать доступным средством защиты для бойцов на передовой. По информации разработчиков, применение устройства приводит к поражению элементов связи беспилотного летательного аппарата, после чего дрон теряет управление и падает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...