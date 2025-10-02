Договор о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном официально вступил в силу

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном 2 октября официально вступил в силу. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.
«2 октября официально вступает в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — говорится в заявлении. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом 17 января в Москве.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отражает стратегический выбор высшего политического руководства обеих стран. В МИД России отметили, что соглашение направлено на всестороннее укрепление дружественных и добрососедских отношений между Россией и Ираном. Вступление договора в силу знаменует собой важную веху в истории российско-иранских межгосударственных отношений.
