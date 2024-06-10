Жители Миасса: городу грозит коллапс из-за отсутствия инспекторов, принимающих экзамены в ГАИ

В Миассе не хватает инспекторов ГАИ для приема экзаменов на получение прав

10 июня 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

В Миассе экзамен на получение водительских прав принимает один инспектор (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Миассе Челябинской области не хватает инспекторов для приема экзаменов в ГАИ для получения водительских прав. Сейчас на весь город работает один инспектор, который успевает принять только половину желающих. Ситуация ведет к коллапсу, говорят жители города. «Раньше было два инспектора. Сейчас остался один и ситуация превращается в коллапс. С одним учеником инспектор проводит около 42 минут. У нас с прошлого экзамена перенесли 15 человек, с позапрошлого — 13 человек из 25-ти заявленный», — рассказал URA.RU директор одной из автошкол в Миассе Владимир Слепых. Тех, у кого инспектор не успел принять экзамен, автоматически перебрасывают на ближайший экзамен. Но при этом должны остаться места для желающих сдать экзамен впервые. В самой трудной ситуации находятся те, кто идет на пересдачу — для них, чаще всего, мест нет вообще, говорит Слепых. Учащиеся миасских автошкол крайне недовольны таким положением дел и уже готовы выплеснуть свое недовольство в публичное поле. В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, сложившуюся ситуацию взяли на контроль. Руководством принято решение о привлечении дополнительного сотрудника к оказанию данной государственной услуги, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сотрудникам отдела поручено принять дополнительные меры по урегулированию проблемных вопросов», — добавили там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Миассе Челябинской области не хватает инспекторов для приема экзаменов в ГАИ для получения водительских прав. Сейчас на весь город работает один инспектор, который успевает принять только половину желающих. Ситуация ведет к коллапсу, говорят жители города. «Раньше было два инспектора. Сейчас остался один и ситуация превращается в коллапс. С одним учеником инспектор проводит около 42 минут. У нас с прошлого экзамена перенесли 15 человек, с позапрошлого — 13 человек из 25-ти заявленный», — рассказал URA.RU директор одной из автошкол в Миассе Владимир Слепых. Тех, у кого инспектор не успел принять экзамен, автоматически перебрасывают на ближайший экзамен. Но при этом должны остаться места для желающих сдать экзамен впервые. В самой трудной ситуации находятся те, кто идет на пересдачу — для них, чаще всего, мест нет вообще, говорит Слепых. Учащиеся миасских автошкол крайне недовольны таким положением дел и уже готовы выплеснуть свое недовольство в публичное поле. В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, сложившуюся ситуацию взяли на контроль. Руководством принято решение о привлечении дополнительного сотрудника к оказанию данной государственной услуги, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сотрудникам отдела поручено принять дополнительные меры по урегулированию проблемных вопросов», — добавили там.