Жители Миасса: городу грозит коллапс из-за отсутствия инспекторов, принимающих экзамены в ГАИ

В городе Миассе Челябинской области не хватает инспекторов для приема экзаменов в ГАИ для получения водительских прав. Сейчас на весь город работает один инспектор, который успевает принять только половину желающих. Ситуация ведет к коллапсу, говорят жители города.
«Раньше было два инспектора. Сейчас остался один и ситуация превращается в коллапс. С одним учеником инспектор проводит около 42 минут. У нас с прошлого экзамена перенесли 15 человек, с позапрошлого — 13 человек из 25-ти заявленный», — рассказал URA.RU директор одной из автошкол в Миассе Владимир Слепых.
Тех, у кого инспектор не успел принять экзамен, автоматически перебрасывают на ближайший экзамен. Но при этом должны остаться места для желающих сдать экзамен впервые. В самой трудной ситуации находятся те, кто идет на пересдачу — для них, чаще всего, мест нет вообще, говорит Слепых. Учащиеся миасских автошкол крайне недовольны таким положением дел и уже готовы выплеснуть свое недовольство в публичное поле.
В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, сложившуюся ситуацию взяли на контроль. Руководством принято решение о привлечении дополнительного сотрудника к оказанию данной государственной услуги, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сотрудникам отдела поручено принять дополнительные меры по урегулированию проблемных вопросов», — добавили там.
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