10 июня 2024

Жители Миасса: городу грозит коллапс из-за отсутствия инспекторов, принимающих экзамены в ГАИ

В Миассе не хватает инспекторов ГАИ для приема экзаменов на получение прав
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автодром. Курган, штраф, автодром, учебный автомобиль, автошкола, оформление дтп, оформление протокола, гибдд, гаи, учебная машина, экзамен пдд
В Миассе экзамен на получение водительских прав принимает один инспектор (фото из архива) Фото:

В городе Миассе Челябинской области не хватает инспекторов для приема экзаменов в ГАИ для получения водительских прав. Сейчас на весь город работает один инспектор, который успевает принять только половину желающих. Ситуация ведет к коллапсу, говорят жители города.

«Раньше было два инспектора. Сейчас остался один и ситуация превращается в коллапс. С одним учеником инспектор проводит около 42 минут. У нас с прошлого экзамена перенесли 15 человек, с позапрошлого — 13 человек из 25-ти заявленный», — рассказал URA.RU директор одной из автошкол в Миассе Владимир Слепых.

Тех, у кого инспектор не успел принять экзамен, автоматически перебрасывают на ближайший экзамен. Но при этом должны остаться места для желающих сдать экзамен впервые. В самой трудной ситуации находятся те, кто идет на пересдачу — для них, чаще всего, мест нет вообще, говорит Слепых. Учащиеся миасских автошкол крайне недовольны таким положением дел и уже готовы выплеснуть свое недовольство в публичное поле.

В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, сложившуюся ситуацию взяли на контроль. Руководством принято решение о привлечении дополнительного сотрудника к оказанию данной государственной услуги, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сотрудникам отдела поручено принять дополнительные меры по урегулированию проблемных вопросов», — добавили там.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Миассе Челябинской области не хватает инспекторов для приема экзаменов в ГАИ для получения водительских прав. Сейчас на весь город работает один инспектор, который успевает принять только половину желающих. Ситуация ведет к коллапсу, говорят жители города. «Раньше было два инспектора. Сейчас остался один и ситуация превращается в коллапс. С одним учеником инспектор проводит около 42 минут. У нас с прошлого экзамена перенесли 15 человек, с позапрошлого — 13 человек из 25-ти заявленный», — рассказал URA.RU директор одной из автошкол в Миассе Владимир Слепых. Тех, у кого инспектор не успел принять экзамен, автоматически перебрасывают на ближайший экзамен. Но при этом должны остаться места для желающих сдать экзамен впервые. В самой трудной ситуации находятся те, кто идет на пересдачу — для них, чаще всего, мест нет вообще, говорит Слепых. Учащиеся миасских автошкол крайне недовольны таким положением дел и уже готовы выплеснуть свое недовольство в публичное поле. В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, сложившуюся ситуацию взяли на контроль. Руководством принято решение о привлечении дополнительного сотрудника к оказанию данной государственной услуги, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сотрудникам отдела поручено принять дополнительные меры по урегулированию проблемных вопросов», — добавили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...