Фигурантам дела о мошенничестве в «Оборонэнергосбыте» вынесли приговор

11 июня 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

Уголовное дело в 165 томов Мещанский райсуд столицы слушал с апреля 2022 года (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-руководители АО «Оборонэнергосбыт» Юрий Ющак и Олег Сундуков получили три с половиной и девять лет лишения свободы. Их признали виновными в заключении фиктивных контрактов с ООО «Энергодата», в результате чего были похищены десятки миллионов рублей. Приговор озвучил судья Мещанского районного суда Москвы. «Три с половиной и девять лет лишения свободы получили бывшие руководители АО „Оборонэнергосбыт“ Юрий Ющак и Олег Сундуков. Оба признаны виновными в заключении фиктивных контрактов с ООО „Энергодата“ на „оказание услуг в сфере информационных технологий“, в результате чего из бюджета было похищено несколько десятков миллионов рублей», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на решение суда. Генерального директора «Энергодаты» Вадима Матвеева приговорили к пяти годам колонии. Уголовное дело в 165 томов Мещанский райсуд столицы слушал с апреля 2022 года. Фигурантов обвиняли в особо крупном мошенничестве по части четвертой статьи 159 УК РФ. Сундукову также предъявлено обвинение в особо крупном присвоении по части четвертой статьи 160 УК РФ. Его суд признал организатором преступления и назначил самое суровое наказание — девять лет и штраф в размере одного миллиона рублей. Как следует из материалов уголовного дела, в 2015 году АО «Оборонэнергосбыт» и ООО «Энергодата» заключили три контракта на создание систем автоматизированного учета на 80 миллионов рублей. Работы никто не выполнил, никакой нужды в них не было, считает следствие. Подсудимые свою вину не признали. Под стражу их взяли в зале суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-руководители АО «Оборонэнергосбыт» Юрий Ющак и Олег Сундуков получили три с половиной и девять лет лишения свободы. Их признали виновными в заключении фиктивных контрактов с ООО «Энергодата», в результате чего были похищены десятки миллионов рублей. Приговор озвучил судья Мещанского районного суда Москвы. «Три с половиной и девять лет лишения свободы получили бывшие руководители АО „Оборонэнергосбыт“ Юрий Ющак и Олег Сундуков. Оба признаны виновными в заключении фиктивных контрактов с ООО „Энергодата“ на „оказание услуг в сфере информационных технологий“, в результате чего из бюджета было похищено несколько десятков миллионов рублей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на решение суда. Генерального директора «Энергодаты» Вадима Матвеева приговорили к пяти годам колонии. Уголовное дело в 165 томов Мещанский райсуд столицы слушал с апреля 2022 года. Фигурантов обвиняли в особо крупном мошенничестве по части четвертой статьи 159 УК РФ. Сундукову также предъявлено обвинение в особо крупном присвоении по части четвертой статьи 160 УК РФ. Его суд признал организатором преступления и назначил самое суровое наказание — девять лет и штраф в размере одного миллиона рублей. Как следует из материалов уголовного дела, в 2015 году АО «Оборонэнергосбыт» и ООО «Энергодата» заключили три контракта на создание систем автоматизированного учета на 80 миллионов рублей. Работы никто не выполнил, никакой нужды в них не было, считает следствие. Подсудимые свою вину не признали. Под стражу их взяли в зале суда.