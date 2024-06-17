Пьяный свердловчанин без водительских прав чуть не загубил жену и ребенка

В селе Большая Лая под Нижним Тагилом 15 июня 37-летний мужчина за рулем мотоцикла «Урал» попал в ДТП, в результате которого пострадали его 45-летняя супруга и четырехлетняя дочь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Мужчина пояснил, что вместе с семьей возвращался домой с купания, при осуществлении поворота налево, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с опрокидыванием. В отношении мужчины проведена процедура освидетельствования, результат которой показал наличие 0,660 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян. Свое состояние он не отрицал», — сообщили в ведомстве.
Пассажиры были без шлемов, ребенок сидел спереди на бензобаке мотоцикла, а у водителя отсутствует необходимая категория прав. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение, а также был лишен водительских прав. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!