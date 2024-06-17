Пьяный свердловчанин без водительских прав чуть не загубил жену и ребенка

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Пассажиры мотоцикла были без шлемов
Пассажиры мотоцикла были без шлемов Фото:

В селе Большая Лая под Нижним Тагилом 15 июня 37-летний мужчина за рулем мотоцикла «Урал» попал в ДТП, в результате которого пострадали его 45-летняя супруга и четырехлетняя дочь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Мужчина пояснил, что вместе с семьей возвращался домой с купания, при осуществлении поворота налево, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с опрокидыванием. В отношении мужчины проведена процедура освидетельствования, результат которой показал наличие 0,660 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян. Свое состояние он не отрицал», — сообщили в ведомстве.

Пассажиры были без шлемов, ребенок сидел спереди на бензобаке мотоцикла, а у водителя отсутствует необходимая категория прав. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение, а также был лишен водительских прав. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

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В селе Большая Лая под Нижним Тагилом 15 июня 37-летний мужчина за рулем мотоцикла «Урал» попал в ДТП, в результате которого пострадали его 45-летняя супруга и четырехлетняя дочь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Мужчина пояснил, что вместе с семьей возвращался домой с купания, при осуществлении поворота налево, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с опрокидыванием. В отношении мужчины проведена процедура освидетельствования, результат которой показал наличие 0,660 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян. Свое состояние он не отрицал», — сообщили в ведомстве. Пассажиры были без шлемов, ребенок сидел спереди на бензобаке мотоцикла, а у водителя отсутствует необходимая категория прав. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение, а также был лишен водительских прав. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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