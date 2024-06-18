Путин сменил посла Киргизии

Сергей Вакунов назначен на должность российского посла в Киргизии
Президент России Владимир Путин сменил посла в Киргизии. Вместо Николая Удовиченко на должность назначен Сергей Вакунов. Об этом говорится в тексте указа главы государства.
«Назначить Сергея Вакунова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Киргизской Республике», —
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