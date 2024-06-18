Путин сменил посла Киргизии

Должность посла РФ в Киргизии занял Сергей Вакунов
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Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник, дипломат, папка с бумагами
Сергей Вакунов назначен на должность российского посла в Киргизии Фото:

Президент России Владимир Путин сменил посла в Киргизии. Вместо Николая Удовиченко на должность назначен Сергей Вакунов. Об этом говорится в тексте указа главы государства.

«Назначить Сергея Вакунова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Киргизской Республике», — говорится в документе. Отмечается, что другим указом от должности посла в Киргизии был освобожден Николай Удовиченко.

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Президент России Владимир Путин сменил посла в Киргизии. Вместо Николая Удовиченко на должность назначен Сергей Вакунов. Об этом говорится в тексте указа главы государства. «Назначить Сергея Вакунова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Киргизской Республике», — говорится в документе. Отмечается, что другим указом от должности посла в Киргизии был освобожден Николай Удовиченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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