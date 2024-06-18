Путин сменил посла Киргизии

Должность посла РФ в Киргизии занял Сергей Вакунов

18 июня 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Сергей Вакунов назначен на должность российского посла в Киргизии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин сменил посла в Киргизии. Вместо Николая Удовиченко на должность назначен Сергей Вакунов. Об этом говорится в тексте указа главы государства. «Назначить Сергея Вакунова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Киргизской Республике», — говорится в документе. Отмечается, что другим указом от должности посла в Киргизии был освобожден Николай Удовиченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин сменил посла в Киргизии. Вместо Николая Удовиченко на должность назначен Сергей Вакунов. Об этом говорится в тексте указа главы государства. «Назначить Сергея Вакунова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Киргизской Республике», — говорится в документе. Отмечается, что другим указом от должности посла в Киргизии был освобожден Николай Удовиченко.