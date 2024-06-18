Челябинский суд отложил иск ФССП об изъятии земли у экс-владельца ЧЭМК Антипова

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Приставы подали в суд уточненный иск, который рассмотрят 26 июня
Приставы подали в суд уточненный иск, который рассмотрят 26 июня Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Рассмотрение дела об изъятии земельных участков у бывшего владельца группы ЧЭМК Юрия Антипова отложено. Такое решение принял 18 июня Арбитражный суд Челябинской области.

«В предварительном заседании в порядке статьи 49 АПК РФ принято к рассмотрению уточненное исковое заявление. Ходатайство АО „Компания Эталон“ о передаче дела по компетенции в суд общей юрисдикции оставлено судом открытым. В предварительном судебном заседании объявлен перерыв до 26 июня», — сообщили в пресс-службе суда.

В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК. Процесс Генпрокуратура РФ запустила 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат был приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей.

Первоначально бизнес семьи Антиповых был совместным. Совладельцем являлась семья Александра Аристова, которая после раздела активов стала мажоритарным владельцем холдинга «Ариант». Компания также перешла в госсобственность.

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Рассмотрение дела об изъятии земельных участков у бывшего владельца группы ЧЭМК Юрия Антипова отложено. Такое решение принял 18 июня Арбитражный суд Челябинской области. «В предварительном заседании в порядке статьи 49 АПК РФ принято к рассмотрению уточненное исковое заявление. Ходатайство АО „Компания Эталон“ о передаче дела по компетенции в суд общей юрисдикции оставлено судом открытым. В предварительном судебном заседании объявлен перерыв до 26 июня», — сообщили в пресс-службе суда. В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК. Процесс Генпрокуратура РФ запустила 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат был приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей. Первоначально бизнес семьи Антиповых был совместным. Совладельцем являлась семья Александра Аристова, которая после раздела активов стала мажоритарным владельцем холдинга «Ариант». Компания также перешла в госсобственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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