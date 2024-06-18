Челябинский суд отложил иск ФССП об изъятии земли у экс-владельца ЧЭМК Антипова

Рассмотрение дела об изъятии земельных участков у бывшего владельца группы ЧЭМК Юрия Антипова отложено. Такое решение принял 18 июня Арбитражный суд Челябинской области.
«В предварительном заседании в порядке статьи 49 АПК РФ принято к рассмотрению уточненное исковое заявление. Ходатайство АО „Компания Эталон“ о передаче дела по компетенции в суд общей юрисдикции оставлено судом открытым. В предварительном судебном заседании объявлен перерыв до 26 июня», — сообщили в пресс-службе суда.
В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК. Процесс Генпрокуратура РФ запустила 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат был приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей.
Первоначально бизнес семьи Антиповых был совместным. Совладельцем являлась семья Александра Аристова, которая после раздела активов стала мажоритарным владельцем холдинга «Ариант». Компания также перешла в госсобственность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!